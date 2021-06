Blokhuis: ‘Voornemen om Nutri-Score in 2022 in te voeren’

DEN HAAG – Staatssecretaris Blokhuis informeerde de Tweede Kamer schriftelijk dat de Nutri-Score wordt uitgesteld naar 2022. Het lukt hem niet om de score medio dit jaar al in te voeren, omdat de eerste wetenschappelijke evaluatie klaar moet zijn voordat het wordt ingevoerd.

De onderminister ziet wel dat relevante voorbereidingen zijn getroffen voor een goede samenwerking tussen de deelnemende landen en dat intensief wordt gewerkt aan de verdere verbetering van het logo. In de brief is te lezen dat er gesprekken plaatsvinden tussen landen, die deelnemen aan de Nutri-Score, over de inrichting van de organisatie rondom het label. Deze overleggen hebben in de afgelopen maanden geleid tot afspraken tussen de deelnemende landen: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland.

Comité

Een onafhankelijk wetenschappelijk comité met wetenschappers uit alle deelnemende landen is in februari gestart met het maken van een berekening voor de score. Dit comité moet ervoor zorgen dat “De criteria van Nutri-Score in synergie zijn met de voedingsrichtlijnen van de deelnemende landen”, aldus Blokhuis.

Besluit

De staatssecretaris neemt een besluit over de introductie in Nederland nadat de eerste uitkomsten van het comité zijn uitgekomen. De Gezondheidsraad en het RIVM adviseren hem daarbij. Blokhuis schrijft dat ondertussen de voorbereidingen voor de introductie doorgaan. “Ik zorg voor de aanpassing van de wetgeving in de Warenwet, de publieksvoorlichting wordt voorbereid en ik zorg ervoor dat ook de praktische zaken zoals het portaal voor bedrijven gereed zijn zodra Nutri-Score geïntroduceerd kan worden.”

Bron: Levensmiddelenkrant