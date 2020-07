‘Blokker neemt Hema niet over’

AMSTERDAM – Mirage Retail Group is niet langer kandidaat voor de overname van Hema. Dat maakt het moederbedrijf van Blokker, Big Bazar, Intertoys en Mini So bekend in het Algemeen Dagblad.

Mirage wil niet zeggen waarom de onderhandelingen zijn afgebroken, maar zegt in een verklaring: “Aangezien het proces nog in volle gang is, doen wij geen andere mededelingen op dit moment. We wensen de medewerkers van Hema veel succes bij het vinden van een nieuwe eigenaar waarmee zij verder kunnen bouwen aan de toekomst van dit mooie Hollandse merk.”

Blokker werd gezien als serieuze kandidaat naast Ahold Delhaize, al zag niet iedere deskundige evenveel potentie in een eventuele fusie. Ahold Delhaize is nog wel in de race.

Bron: AD