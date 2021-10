Boerinneke in handen van Nutkao

CANOVE - Chocoladepastafabrikant Nutkao heeft bekendgemaakt het Belgische Boerinneke over te nemen, eveneens een chocopastamaker. De producent wil met Boerinneke groter worden in het noorden van Europa.



“De integratie van Boerinneke in Nutkao betekent voor ons een enorme stap voorwaarts naar Europese expansie. Dat wordt ook bewerkstelligd door het brede assortiment van de gehele Nutkao Groep en haar ruime ervaring in de sector op wereldvlak”, aldus Nutkao. De dagelijkse aansturing van Boerinneke zal gebeuren door de broers Daniel Peeters, sales director retail Europe, en Marcel Peeters, director of industry and food service development in Europa. Zij stonden aan het hoofd van het Nederlandse merk Duo Penotti.



Boerinneke

Boerinneke, dat al meer dan zeventig jaar op de markt is en gevestigd is in Puurs-Sint- Amands in de provincie Antwerpen, heeft een omzet van ongeveer 14 miljoen euro en een distributienetwerk dat aanwezig is in België en in heel Noord-Europa. De chocoladepastafabrikant is daarmee het tweede grootste merk van chocoladepasta’s uit België, zowel met het eigen merk als met huismerken.



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops