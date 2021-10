Bozu en Jumbo introduceren hard seltzer Pepernoot

GRONINGEN – Hard seltzer-merk Bozu heeft een tijdelijke smaak op de markt gebracht die in een gelimiteerde oplage bij geselecteerde Jumbofilialen verkrijgbaar is. Geen fris zomerdrankje dit keer, maar een gelaagde en kruidige pepernootsmaak.

De pepernootdrank komt in een blikje en is de eerste hard seltzer die de productcategorie klaarmaakt voor het winterseizoen, zo stelt de fabrikant. Het blijft een echte hard seltzer, laat Bozu weten: het bevat geen suiker en zoetstoffen, geen koolhydraten, is laag in alcohol en laag in calorieën – het gaat hier om 70 kcal per blikje van 250 ml.

Oer-Hollands

Brend Koolhof en Gianluca De Leo, oprichters van Bozu: “Tijdens een zoektocht naar hoe we als frontrunner kunnen blijven innoveren kwamen we al snel op het idee om met een limited special de markt te betreden. En wat is er dan als Nederlands merk leuker dan het omarmen van de oer-Hollandse pepernoot?”

Bron: Levensmiddelenkrant