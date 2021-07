BrewDog Nederland nu ook klimaatpositief

ROTTERDAM - BrewDog Nederland volgt de Schotse brouwerij op en is wordt in 2021 ook klimaatpositief. De bierbrouwerij heeft dit behaald door tweemaal zoveel CO2 uit de lucht te halen dan dat ze uitstoot.

Door samenwerking met Nanook, Dog Dealers en Nederlandse consumenten weet Bier&cO, de Nederlandse importeur van BrewDog, ook klimaatpositief te worden. De bierbrouwerij gelooft er in dat de wereld verbeterd kan worden met elk glas speciaalbier, zeker als dat gebrouwen wordt in een emissievrije brouwerij.

Concrete acties

Gabrielle Kooij, brandmanager BrewDog bij Bier&cO legt uit hoe ze dit behalen over de gehele keten: “De brouwerij van BrewDog heeft haar maatregelen genomen om klimaatpositief te worden. Maar het bier moet ook nog naar de Nederlandse consument worden gebracht, waarbij opnieuw CO2 wordt uitgestoten. Stichting Stimular, een organisatie die bedrijven helpt duurzaamheidsambities te vertalen naar concrete acties, heeft daarom de uitstoot die met al het vervoer vanuit Schotland naar de eindconsument gepaard gaat nagerekend. Vervolgens heeft Nanook, een nieuw initiatief om alle 500 miljoen Europeanen klimaatpositief te maken, geholpen bij de selectie van projecten om deze uitstoot te compenseren.” Kooij vertelt dat BrewDog Nederland 750 bomen via Trees for all laat planten om 150 ton CO2 mee te compenseren. “Daarnaast compenseren we 130 ton CO2 (iets meer dan onze uitstoot) door te participeren in het waterkracht project Malagone SHP Project van de Verenigde Naties in Minas Gerais, Brazilië. Hierdoor wordt BrewDog Nederland zelfs klimaatpositief.”

Universiteit van Lancaster

BrewDog werkt voor haar CO2-beleid samen met Mike Berners-Lee, professor aan de Universiteit van Lancaster en directeur van Small World Consulting. Samen met BrewDog stelde hij ‘Make Earth Great Again’ op, waarin BrewDog haar ambitie en plannen uiteenzet. Berners-Lee: “Met de resultaten en acties die in het duurzaamheidsrapport worden besproken toont BrewDog het leiderschap waaraan de wereld nu zo’n behoefte heeft.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops