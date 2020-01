‘Foodservice wint maagaandeel’

De Jumbo Foodmarkt in Utrecht is een voorbeeld van de hybride vorm van horeca en retail.

EDE – De traditionele grenzen tussen horeca en retail zijn meer vervaagd dan ooit en de branche is er steeds complexer op geworden. Ondertussen zijn de eetgelegenheden flink gestegen. Dat schrijft het FoodService Instituut (FSIN). “De strijd om het maagaandeel van de consument is losgebarsten”, zeggen de onderzoekers.

Het afgelopen decennium stond in het teken van die vervaging. De supermarkt verkoopt warme maaltijden, horeca brengt warme maaltijden thuis. Retailers leveren steeds meer spullen aan restaurants. En er zijn bijna geen non-food winkels meer die geen food verkopen.

“We krijgen superants, horecawinkels, foodpaleizen en discount-dining. Want ‘Food is Hot’”, aldus Jan-Willem Grievink, directeur van het FSIN. “Dat zien we ook in de recordprijzen die betaald worden bij de overname van foodbedrijven.”

Groei millennials

Vooral jongere generaties hebben food omarmt binnen hun manier van leven. Ze besteden per bezoek minder, maar in totaal besteden ze toch per persoon veel meer dan de stille generatie, babyboomers, en generatie-X. Millennials besteden gemiddeld 1.512 euro per jaar buitenshuis. De generatie-X zit op 1.239 euro en de babyboomers op 519 euro, terwijl de stille generatie 436 besteedt, blijkt uit een doorberekening van het FSIN. Het instituut houdt rekening met een verdere groei van die trend.

De omzet van de buitenshuiskanalen (foodserviceomzet) groeide over het totaal van het decennium met 16,5 procent, van 18 miljard in 2010 tot 21 miljard in 2019. Pas na de crisis groeide de buitenshuisconsumptie harder dan de thuisconsumptie (17,7 procent voor Out of Home versus 13,3 procent voor At Home sinds 2015).

Normaalste zaak

Buiten de deur eten en drinken is na de crisis dus belangrijker geworden in het bestedingspatroon van een gemiddeld Nederlands huishouden. Zolang er geen nieuwe crisis komt zal die trend zich versneld doorzetten, mede aangezwengeld door jonge generaties voor wie regelmatig buiten de deur eten de normaalste zaak van de wereld is.

Ondanks de flinke groei voor de totaal buitenshuisconsumptie, vermoedt het FSIN dat het rendement van diverse foodconcepten onder druk staat. Het aantal eet- en drinkgelegenheden is sinds 2012 toegenomen met jaar met 16 procent tot 42.655 vestigingen in 2019, blijkt uit cijfers van Datlinq. Met name in de grote steden is de toename fors. Leegstand van retailpanden wordt steeds vaker opgelost door inzet van horeca. De omzetgroei is niet evenredig hard meegestegen. Dat zorgt voor groeiende concurrentie.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops