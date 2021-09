Bunzl Retail & Industry lanceert nieuw merkconcept

ARNHEM – De totaalleverancier op het gebied van verpakkingen, disposables en hygiëneproducten voor de food en non-foodsector heeft het afgelopen weekend een nieuwe merkconcept intern gelanceerd.

Rondom het bedrijfspand van het Arnhemse bedrijf vond een feestelijke onthulling van de nieuwe kernwaarden, brandstory, pay-off en visuele huisstijl plaats. De lancering is de start van toekomstgericht werkgeverschap en speelt in op de veranderende markt.

Nieuw concept

"De markt vraagt om meer; specialismes, experience en een verhaal. Het gaat niet alleen meer om het assortiment, maar ook om de mensen achter het bedrijf. We willen het gezicht achter Bunzl Retail & Industry laten zien en ons merk lading geven. Wie zijn wij en waar staan en gaan we voor? Daarom hebben we een nieuwe merkconcept gelanceerd, met nieuwe, dynamische kernwaarden die ons iedere dag stimuleren om het verschil te maken. Samen kunnen we bij Bunzl van betekenis zijn voor de maatschappij, onze leveranciers, onze klanten en voor onszelf. We wachten niet op de toekomst, we creëren ‘m zelf", zegt Wilbert van Wachtendonk, managing director Bunzl Retail & Industry.

Extern

Dit jaar staat in het teken van de interne lancering en uitrol van het merkconcept. Dit zal stapsgewijs ook extern zichtbaar worden. De officiële externe introductie zal in 2022 plaatsvinden. Dit najaar gaat de nieuwe website live en er worden regelmatig ontwikkelingen gedeeld via het LinkedIn-kanaal van het bedrijf.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops