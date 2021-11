Casino Group en Gorillas gaan strategisch partnerschap aan

PARIJS – Gorillas en Casino Group gaan de samenwerking aan voor flitsbezorging in Frankrijk. Met deze strategie zetten ze in op de ambitie om leider te worden in de ‘instant on-demand’-industrie in de Franse en Europese markt.

De Franse multinational verleent de flitsbezorger toegang tot producten van nationale merken en van de private label producten van het dochterbedrijf Monoprix. Klanten van Gorillas kunnen de producten via de app bestellen en binnen enkele minuten ontvangen in Parijs, Lille, Bordeaux, Lyon en Nice. “Casino Group vertrouwt op Gorillas' ongeëvenaarde technologische en operationele expertise”, laten het Franse bedrijf in een persbericht weten. Het bezorgbedrijf zorgt voor de verpakking en snelle levering van bestellingen op de online platforms Monoprix en Franprix.

Mijlpaal

Kağan Sümer, oprichter en ceo bij Gorillas: “Sinds het begin van onze activiteiten in Frankrijk zien we ongelooflijk positieve reacties van de Franse consument, wat het grote marktpotentieel onderstreept. Ik ben verheugd om zo'n positieve overeenkomst aan te kondigen met een van de meest geliefde merken in Frankrijk. Ik ben ervan overtuigd dat dit een fundamentele mijlpaal is voor beide partijen die onze klanten onmiddellijke toegang geeft tot essentiële behoeften.” De ondertekening zal voor eind 2021 plaatsvinden. Hiermee krijgt de Casino Group medezeggenschap in Gorillas Technologies France alsmede in Gorillas Technologies GmbH, op groepsniveau in Duitsland.

Bron: Levensmiddelenkrant