Casino komt met 'seizoensbarometer' voor groente en fruit

SAINT-ETIENNE - Aardbeien in de winter? In de winkels van Groupe Casino bedenken klanten zich wellicht wel twee keer voor ze het in hun mandje stoppen. Daar staat sinds kort een ‘barometer’ op de winkelvloer, die aangeeft wanneer groente en fruit ‘in het seizoen’ zijn. Beter voor de smaak, maar ook: beter voor de planeet.

De barometer bestaat uit een halve cirkel waarin middels de kleuren groen tot en met rood wordt aangegeven of een specifieke groente- of fruitsoort aan het begin van zijn seizoen is, zich er middenin bevindt of er eigenlijk al buiten valt. Groene producten zijn op hun hoogtepunt, gele producten aan het begin of einde van hun seizoen en rode producten zijn niet meer in het seizoen. Op deze manier biedt de Franse retailer haar klanten ‘maximale transparantie’ en ‘duidelijke en eerlijke informatie’ over de voordelen van producten die in het seizoen worden verkocht. Dat zijn onder meer de goede smaak, het minimaliseren van de ecologische impact, de beste prijs-kwaliteitverhouding en het expliciet kiezen voor producten van eigen (Franse) bodem. Algemeen directeur van Casino Supermarchés Tina Schuler zegt er trots op te zijn verantwoord en duurzaam voedsel te promoten: “Het is onze plicht om onze klanten duidelijk en goed te informeren en ze te ondersteunen bij het doen van hun boodschappen. De seizoensbarometer is een eenvoudig en effectief hulpmiddel hierbij.”

Geen aardbeien meer in de winter

Schuler verwacht dat de seizoensbarometer klanten ‘aan het denken zet’ en dat het heel goed mogelijk is dat de producten die buiten het seizoen vallen op den duur minder of geen aftrek meer vinden. De ‘rode’ producten worden voorlopig nog wel verkocht, met uitzondering van aardbeien in de winter: aan Le Parisien laat Schuler weten tussen 1 november en 31 januari geen aardbeien meer te verkopen.

De seizoensbarometer zal geleidelijk aan worden uitgerold in alle winkels van Groupe Casino, van de hypermarchés tot aan de kleine buurtsupers.

Bron: Levensmiddelenkrant