CBL: samen optrekken voor duurzame soja is noodzakelijk

Supermarkten zetten zich in voor ontbossings- en conversievrije sojaketen in 2025

LEIDSCHENDAM – De markt voor niet-duurzame soja moet in zijn geheel verdwijnen om ontbossing en landconversie te stoppen en Nederlandse supermarkten scharen zich achter deze doelstelling. Dat laat het CBL weten in een persbericht.

De Nederlandse supermarktbranche zet zich al langer in voor het verduurzamen van de sojaketen. De branche is bijvoorbeeld ook nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de Round Table on Responsible Soy (RTRS), een internationaal platform waar sojaproducenten samenwerken met de verwerkende industrie en maatschappelijke organisaties, met als doel duurzaamheidscriteria voor de sojateelt te ontwikkelen en implementeren. De Nederlandse supermarktbranche gebruikt enkel soja die gedekt is door de RTRS-credits, die een stimulerende werking hebben: gecertificeerde sojaproducenten krijgen een extra bijdrage wanneer ze duurzame soja verkopen. Deze stimulans blijkt echter niet voldoende te zijn. Dus hoewel duurzame soja ‘al enkele jaren de standaard is’ binnen de Nederlandse supermarktbranche, is er toch ‘een vervolgstap nodig’.

Beperkt aandeel

“Om de sojaketen te bewegen is een bundeling van krachten, door het optrekken met de gehele branche, noodzakelijk”, zegt Jennifer Muller, manager duurzaamheid bij het CBL. Ze vervolgt: “De Nederlandse supermarktbranche heeft immers maar een beperkt aandeel in de internationale sojamarkt.” De manier waarop de branche meent de doelstellingen te kunnen halen van een ontbossings- en conversievrije sojateelt in 2025, is ‘een combinatie van certificering en aanvullende monitoring- en validatiemechanismen’. Samenwerking tussen landen en leveranciers wordt uitdrukkelijk gestimuleerd door de branche.

Bron: Levensmiddelenkrant