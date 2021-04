CBL: 'Supermarkten maken leefbaar loon-gat inzichtelijk'

LEIDSCHENDAM – Nederlandse supermarkten die aangesloten zijn bij het CBL, tekenden in 2019 een commitment om bananen te verkopen waarvan arbeiders op de plantages een leefbaar loon krijgen. Nu blijkt uit onderzoek de gemiddelde loonkloof 9 procent te zijn.

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat 61 procent van de werknemers op de deelnemende plantages geen leefbaar loon-gat heeft. Het doel in het eerste jaar van het zogeheten ‘Leefbaar Loon Bananenproject’ was, om het gat tussen het huidige en het leefbaar loon van arbeiders op de bananenplantages voor minimaal 33 procent van het assortiment in kaart te brengen. Dit doel is in 2020 ruim behaald: de 117 plantages die aan het onderzoek meededen, zijn volgens CBL goed voor zo’n 42 procent van de totale inkoop aan bananen door Nederlandse supermarkten. Voor het project streven de supermarkten ernaar om het loon-gat in 2025 met minimaal 75 procent te dichten.

Samenwerken

Jennifer Muller, manager duurzaamheid bij het CBL, zegt trots te zijn op het inzichtelijk maken van de lonen in de bananenketen: “Nederlandse supermarkten kopen namelijk maar 7,6 procent in van de productie van de 117 bananenplantages die onderdeel zijn van dit onderzoek. Om leefbaar loon echt onderdeel te maken van de bananenketen, is het dus belangrijk dat zoveel mogelijk supermarkten en ketenpartijen aan de slag gaan met dit thema. Ook is samenwerking met certificeringsschema’s zoals Rainforest Alliance en Fairtrade essentieel. We kunnen dit niet alleen.” De resultaten worden geanalyseerd en oplossingen worden volgens het CBL samen met ketenpartijen uitgerold om het gat te dichten, dat is volgens Muller het einddoel.

Ondertekenen

De supermarkten die het IMVO-convenant Voedingsmiddelen ‘Leefbaar loon bananen-commitment’ ondertekenden, waren Albert Heijn, Boni, Boon, Coop, Deen, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Plus, Poiesz, Sligro, Spar, Superunie en Vomar. Zij deden dit samen met IDH en The Sustainable Trade Initiative.

Bron: Levensmiddelenkrant