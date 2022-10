CBS: Inflatie in september weer gestegen

DEN HAAG – Energie is de grote aanjager van de inflatiestijging afgelopen maand, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van september vorig jaar stegen de prijzen met gemiddeld 14,5 procent. In augustus was dat 12 procent.

Voor voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken was de prijsstijging 1,6 procent tegenover 1,65 procent vorige maand. In de horeca stegen de prijzen met 0,45 procent ten opzichte van september 2021.

Energie

Als de energie- en brandstofprijzen niet worden meegenomen, was de inflatie vorige maand 6,5 procent. Energie was in september tweehonderd procent duurder dan dezelfde maand in 2021. Daarbij merkt het CBS in haar rapport op dat zij de energieprijzen meet aan de hand van nieuwe contracten. Er zijn ook consumenten die een langdurig contract hebben en geen last van de stijgende prijzen. Het CBS onderzoekt momenteel of er een nieuwe meetmethode is die hier rekening mee houdt. Bij een voorlopige berekening met de nieuwe methode zou de inflatie ‘significant lager zijn uitgevallen’, meldt het CBS.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops