CBS: Omzet voedingsmiddelen ruim 7 procent hoger

Hogere prijzen treffen vooral de voedingsspeciaalzaken

DEN HAAG - De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen is in september 7,3 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Het verkoopvolume daalde met 3,4 procent in dezelfde maand. De supermarkten zagen een omzetstijging die boven het gemiddelde uitkwam met 8,7 procent. Bij de voedingsspeciaalzaken daalde de omzet met 2 procent.

Voor de supermarkten was het de zevende maand op rij dat er een stijging is in de omzet ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging in september is echter minder hoog dan in augustus. De voedingsspeciaalzaken lieten het hele jaar een stijging zien in vergelijking met vorig jaar. September is de tweede maand dat de omzet lager is. De oorzaak is waarschijnlijk de stijging van de inflatie en daarmee de prijzen. Traditioneel zijn de prijzen in speciaalzaken hoger dan in de supermarkten. Consumenten gaan op zoek naar goedkopere alternatieven.



Detailhandel

Voor de hele detailhandel berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een omzetstijging van ruim 5 procent in september. In augustus was de stijging maar 2 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2021. In alle deelbranches herstelde de omzet zich in september, behalve bij de voedingsspeciaalzaken en de recreatieartikelen. Grootste stijgers vorige maand waren schoenen en lederwaren en kleding.

Online

Online retailers zagen de omzet in september ook met 5,7 procent stijgen in vergelijking met september 2021. Opvallend is dat de webwinkels die online als hoofdactiviteit hebben maar 0,7 procent groei in omzet zagen, terwijl de online omzet van zogenoemde multichannelers, fysieke winkels met een online kanaal, groeide met 12,2 procent.

Alle branches in het online kanaal stegen in omzet. Ook hier waren kleding en modeartikelen en voedingsmiddelen en drogisterijen de koplopers met ruim 10 procent, op de voet gevolgd door consumentenelektronica met 8 procent.



Bron: Levensmiddelenkrant



