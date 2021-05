Ceo Detailresult treedt terug

VELSEN-NOORD – Het moederbedrijf Detailresult Groep (DRG) van supermarktformules Dirk en DekaMarkt wijzigt het sturingsmodel om de twee formules commercieel zo succesvol mogelijk te houden.

De verandering in aansturing betekent dat de commerciële en operationele aansturing van DekaMarkt en Dirk beiden vanuit de formules gaan plaatsvinden, in plaats van centraal. Als resultaat van de interne wijzigingen verlaat Albert Voogd, ceo van DRG het bedrijf per 1 juli en hij maakt plaats voor Bart Oprel, cfo van DRG. Met deze verandering zal hij enig bestuurder van DRG worden.

Cees van Rijn, voorzitter van de Raad van Commissarissen dankt Voogd voor zijn inzet en zegt het volgende: “Onder leiding van Albert Voogd zijn grote stappen gezet in het scherper neerzetten van de beide formules: discount voor Dirk en fullservice voor DekaMarkt. Om deze kenmerken nog beter tot hun recht te laten komen, is besloten de operationele en commerciële aansturing binnen DRG nu direct bij de formules neer te leggen. In verband met deze gewijzigde aansturing, zal Albert Voogd aftreden als ceo van DRG.”

Krachtenbundeling van families

De twee familiebedrijven kwamen in 2008 samen en konden hiermee profiteren van schaal- en synergievoordelen. Het blijkt echter een uitdaging met om de twee verschillende supermarkten volledig tot hun recht te laten komen met het huidige aansturing. Met deze aanpassingen wil het moederbedrijf van de gezamenlijke voordelen blijven profiteren, maar hun eigen koers varen op het gebied van assortimentsmanagement en prijsbepaling.

Bron: Levensmiddelenkrant