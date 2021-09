Coca-Cola Nederland gaat volledig over op gerecycled plastic

ROTTERDAM – Het gehele portfolio van Coca-Cola Nederland gaat over op flessen van 100 procent gerecycled plastic. Naast plasticvermindering, wordt de CO2-voetafdruk met 42 procent vermindert, ten opzichte van flessen van nieuw ‘virgin’ plastic.

Eind vorig jaar was deze aanpassing al doorgevoerd op kleine plastic flesjes, nu is het gehele portfolio plastic flessen over. Vanaf volgende week stromen de grote flessen van gerecycled materiaal in. De primaire verpakking van Coca-Cola producten in flessen is de PET fles, deze is 88 procent van de gehele verpakking, de overstap van op 100 procent gerecycled plastic levert een besparing op van 10.000 ton virgin plastic per jaar.

Circulariteit

Karlijn in ‘t Veld, country director bij Coca-Cola Nederland: “We zijn erg blij met deze belangrijke mijlpaal. Het is onze verantwoordelijkheid om meer duurzame aankopen toegankelijker te maken voor klanten en consumenten en daar helpen we hen graag bij. Deze stap is in lijn met onze ambitie waarbij we tegen 2025 elke fles die we verkopen weer ingezameld willen zien om opnieuw te kunnen recyclen. We hopen met de bekendheid van onze merken de consument te bereiken over het belang van duurzaamheid en circulariteit. En hen vervolgens meenemen in onze reis van verduurzaming; de nieuwe 100 procent rPET-flessen zijn daar een goed voorbeeld van.”

CO2 neutraal in 2040

Naast het verduurzamen van de producten, is de ambitie van Coca-Cola om in 2040 over de gehele waardeketen klimaatneutraal te zijn. Zo is het in de fabriek in Dongen de ambitie om in 2023 al CO2-neutraal te zijn. Bijvoorbeeld door af te stappen van aardgas en LPG wagens te vervangen door elektrische. Verduurzaming van de verpakkingen werd ook gedaan met de introductie van de KeelClip verpakkingen, waarmee minimalistisch karton het plastic om blikjes heen vervangt.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops