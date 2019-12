Coca-Cola stimuleert duidelijke informatie op dranken

(NUTRI-SCORE) ROTTERDAM – Coca-Cola European Partners Nederland is een voorstander van consumenten voorzien van duidelijke en transparante voedingswaarde-informatie. De fabrikant van frisdranken reageert tegenover Levensmiddelenkrant op het nieuwe voedselkeuzelogo van Nederland; de Nutri-Score.

“Als bedrijf vinden wij het belangrijk om consumenten te voorzien van duidelijke en transparante voedingswaarde-informatie over onze dranken, zodat zij bewuste en geïnformeerde keuzes kunnen maken”, reageert Regine Crobach, communications manager bij Coca-Cola European Partners Nederland. “We zien verspreid over de EU een toenemende steun voor kleurgecodeerde voedingswaarde-etikettering, zowel via zogenoemde “verkeerslichtsystemen” als de Nutri-Score. We zijn voorstander van systemen die de consument informatief vindt, die op meerdere markten kunnen worden gebruikt en die in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving. We volgen de ontwikkelingen in het kader van het door de EU geleide proces op de voet en kijken uit naar de publicatie van het verslag van de Europese Commissie."

Bron: Levensmiddelenkrant