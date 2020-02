Column: De klant blijft koning

De discussie over papier in de bus is weer opgelaaid! Nadat de rechter op 24 september in Amsterdam definitief de gemeente in het gelijk had gesteld om het Ja/Ja te handhaven leek het even stil. Het tegendeel is waar, want achter de schermen was dit topic nog regelmatig onderwerp van het gesprek.

De afgelopen weken staan de kranten weer vol over de brandbrief, die naar ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verstuurd met betrekking tot het effect van het Ja/Ja-beleid op het verspreiden van huis-aan-huiskranten. Nu staan de verspreiders en drukkers niet op hun achterste benen, maar zijn het juist de journalisten. Vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) wordt er opheldering van onder andere minister Slob gevraagd. Net zoals bij de reclamefolder komen ook hier de oplages onder druk te staan, wordt verspreiding duurder en staan er banen op de tocht.

We gaan nu een zelfde lastige discussie voeren over het belang van de huis-aan-huiskranten op basis van uiteenlopende argumenten. De brancheverenigingen NVJ en NNP komen terecht op voor hun mensen, maar het teruglopen van de oplages heeft voor bepaalde bedrijven en branches grote gevolgen. Dat is hard, maar als ik deze week lees dat alleen al 30 tot 40 procent van de retailers de komende 5 tot 10 jaar zal verdwijnen, zegt dat veel over wat er in de wereld gaande is en nog komen gaat.

Bedrijven en organisaties doen er alles aan om in leven te blijven, terwijl de burger als het ware vanuit zijn luie stoel al tientallen jaren op de troon zit. We gooien eerst stapels met folders door zijn bus (die hij mag lezen) en bieden daarnaast online alles aan tegen de laagste prijs, met gratis vervoerskosten en bezorging op een gewenst tijdstip, et cetera. Dan is het toch niet zo vreemd dat hij geen sticker haalt? De urgentie is te laag en al kom je de sticker brengen, hij maakt zijn eigen keuzes. De informatiefunctie van de huis-aan-huiskrant verdwijnt straks ook naar online. De oude generatie pruttelt nog wat tegen, maar de kinderen van deze eeuw zullen nieuwe technieken omarmen en vooral social media- en video kanalen gebruiken om nieuws tot zich te nemen. Google en Facebook hebben de macht en dus de consument. Niks nieuws, wel jammer!

Niels Duijvestijn

Managing director Folderz.nl