Column: ‘Is zoveel van ons personeel vragen goed?’

Onze dochter woont en werkt in Engeland als verpleegkundige in een woonvoorziening voor ouderen. De situatie daar is geheel anders dan bij ons. Het verschil tussen rijk en arm is veel groter en er wordt veel meer gehamsterd. Er is nauwelijks beschermende kleding. Maar heel belangrijk: men kent daar geen WW-uitkering. Niet werken betekent dat je geen salaris krijgt. Iedereen blijft dus zo lang mogelijk aan het werk, waardoor het risico op besmetting heel erg groot is.

In ons dorp is het ‘rondje Wiel van Bassa’ een populaire wandeling. Verder zijn er nauwelijks mensen op straat. Er wordt goed gehoor gegeven aan de oproep ‘Blijf thuis’. In week 13 hadden we dan ook aanzienlijk minder klanten dan de week daarvoor, toen heel Nederland de (diepvries)kast aan het vullen was. De omzet was in euro’s iets minder dan in de hamsterweek. De gemiddelde besteding was met € 18,41 wel veel hoger dan normaal (€ 11,00) in onze winkel.

Met de paasdagen voor de deur sta ik voor een enorm dilemma. Enerzijds heb ik mijn handen vol aan het goed en veilig laten verlopen van de dagelijkse werkzaamheden. Klanten moeten wel eens bijgestuurd worden: was je handen, pak een winkelwagen en hou afstand. Ik worstel met de vraag of het wel goed is dat we zoveel van ons personeel vragen.

De parttimers die normaal op zaterdag werken, worden nu ook op doordeweekse dagen ingezet. Hoe reageer ik straks op het feit dat er mogelijk iemand van ons wordt besmet? Anderzijds staan er ook nog de verschillende feestdagen voor de deur. Past het wel om op omzet en winst te jagen? De consument kan niet uiteten, dus veel consumenten gaan de paasdagen benutten om thuis te koken. Wellicht zijn de rollades en gourmetschalen niet aan te slepen.

Om de druk van de ketel te halen en in onze Dagwinkel de extra drukte in ieder geval aan te kunnen, gaan we gebruikmaken van bestelformulieren voor brood, vers vlees en groenten en fruit. Deze bestellingen moeten dan op een andere locatie in ons dorp worden afgehaald.



Hoe dan ook: het worden drukke weken voor onze medewerkers. Een goede extra beloning voor het risico dat ze nemen is dan ook wel op zijn plaats. Een 13e maand is niet gebruikelijk in onze branche. En…. niet zeuren over de bijtelling!

Ad de Jong

is supermarktondernemer van Ad en Tineke’s Dagwinkel te Schoonrewoerd.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.