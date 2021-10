Column: Marketing

In een ver verleden studeerde ik af met een 9 voor marketing. Prachtig natuurlijk, maar de laatste dertig jaar heb ik er maar één ding van onthouden: marketing is klantgericht denken en handelen. That’s it. Niet meer, niet minder.

Als je van deze – toch simpele – definitie uitgaat, dan zou dus iedereen binnen een bedrijf marketing moeten bedrijven. Dan is marketing een soort van gedrag. Elke verkoper, inkoper, vakkenvuller, transporteur, administrateur zou toch klantgericht moeten denken en handelen? En toch ook de caissière, binnendienstmedewerker en ceo?

Toch zie je vaak een aparte afdeling Marketing bij bedrijven in de foodsector. Gewoon, alsof klantgericht denken en handelen is afgekaderd tot een groepje mensen. Ik zie dan mensen die hard aan het werk zijn en lekker acht uur per dag achter hun schermpje zitten te marketingen. En ook hun output is niet mis; brochures, flyers, stickers, verpakkingen en folders worden gemaakt alsof het een lieve lust is. En ook voor nieuwe logo’s, huisstijlen en banners draaien ze hun handen niet om. Prachtige materialen.

En toch wringt het hier voor mij een beetje. Ik durf namelijk te beweren dat het gros van de mensen op een marketingafdeling nauwelijks de juiste kennis van ‘de’ klant heeft. Het merendeel van deze mensen is van binnen naar buiten aan het werken. Ofwel: op welke manier gaan wij onze producten zo goed mogelijk vermarkten? Hoe brengen we ons bedrijf op een zo goed mogelijke wijze naar buiten?

Dus dan is het eigenlijk een vermarketingafdeling in plaats van een marketingafdeling. Een ondersteunende afdeling voor sales. Als je die afdeling zo wil houden, zou ik deze dan ook onder sales zetten in de organigrammen. Dus niet als een aparte, zelfstandige afdeling.

Maar wellicht nog beter is het om deze afdeling af te schaffen en iedereen, van sourcing en inkoop tot sales en aftersales, klantgericht te laten denken en handelen. Dat begint met de kennis van de klant en product- en marktkennis. En dus vooral goed luisteren naar die klant. Noem het maar van buiten naar binnen werken.

Alleen dan kom je bijvoorbeeld van die rare fratsen van agf-marketingmensen af om zo’n beetje op elk stuk fruit één of meerdere stickertjes te plakken, niet realiserende dat ze schuldig zijn aan miljoenen stickertjes in de groenbak en dus in het milieu. Alleen dan houdt dat rare copy-paste gedrag bij folders maken een keer op. Alleen dan wordt de focus weer echt op de klant gelegd, in plaats van de hele dag roepen hoe goed je bent. En alleen dan gaat new product development succesvol worden!

Rob van Herpen is eigenaar van CaminoR Advies B.V. en auteur van ‘Lekker zakendoen’

PS: Lieve marketingmensen, mijn HTS-diploma is reeds verlopen en Philip Kotler is al 90 jaar oud. Dus ga die klant kennen en maak je eigen verhaal!