Column: Meerdere facetten bepalen het succes van een product

Een product introduceren brengt een hoop stappen met zich mee. Als ondernemer van diverse AH-vestigingen zie ik de producten komen en gaan. Wanneer een fabrikant iets nieuws introduceert, wordt er natuurlijk op gelet of het een toevoeging is aan het bestaande assortiment. Wij bij AH van den Tweel hebben een ruim assortiment, maar het is belangrijk dat er regelmatig gezocht wordt naar nieuwe ideeën en om in te spelen op de (steeds veranderende) klantbehoefte. Wij staan dan ook altijd open voor fabrikanten die een nieuw product willen introduceren.

Het is een groot voordeel als die noviteit in de huidige maatschappelijke trend past. Als je kijkt naar het ‘nu’, dan zie je dat consumenten zich steeds meer richten op gezonde voeding. Ik vind het daarom ook gunstig om levensmiddelen in het schap te hebben die zo min mogelijk toevoegingen bevatten. Daar wordt de consument door getriggerd. En het moet wel aansluiten op onze doelgroep.

Het oog wil ook wat. De uitstraling van een product kan niet worden vergeten. Hoe ziet de verpakking eruit? Is de hoeveelheid goed? Past het goed in het schap? Blijft het staan? Is het praktisch? Een realistische prijs is daarbij noodzakelijk. Wij willen onze klanten niet de hoofdprijs laten betalen. De verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van het product moet daarom goed zijn. Daarbij is de winstmarge tevens van belang.



Tot slot is de promotie eveneens van cruciaal belang. Het is belangrijk dat de producent zichzelf op de kaart zet. Ons kennis laat maken met de producten. Dit kan door middel van het aanbieden van aantrekkelijke promoties en het uitdelen van samples. Op deze manier maken wij kennis met het product, alvorens wij dit aanbieden in onze winkels. Als wij enthousiast zijn over een introductie, is de kans groter dat onze klanten dit ook zijn. Er moet daarbij veel goede reclame gemaakt worden in diverse media, zodat klanten nieuwsgierig worden naar het product. Naast ondersteuning in de media is de promotie in onze winkel net zo belangrijk. Wij verwachten dan ook dat fabrikanten bijvoorbeeld winacties inzetten of mooie promotiematerialen leveren. Hiermee kunnen wij de nieuwkomer in de spotlights zetten en zo onder de aandacht brengen van onze klanten.



Een goede invulling van deze factoren zal mijns inziens de kans vergroten dat een nieuw product succesvol wordt!



Gerard van den Tweel

is multifranchiser van Albert Heijn

Bron: Levensmiddelenkrant