Column: Niet omhoog, maar omlaag

Nederlandse boeren maken op een van de dichtstbevolkte en daarom duurste plekjes van de Westerse wereld ‘gewoon’ melk, ‘gewoon’ varkensvlees en ‘gewone’ aardappelen. Ze vinden dat ze daar te weinig voor krijgen van de consument.

Het is zo langzamerhand een oude riedel. Onze boeren zetten zo’n vier vijfde van wat ze maken af in het buitenland. Daar concurreert het met spul van elders. Omdat Nederland barstensvol energieverwerking en -opwekking, verkeer, bewoning, industrie en boerenproductie zit en we ook nog natuur willen, vliegen de kosten omhoog. Het moet immers aan eisen voldoen die alleen met kostbare extra maatregelen te realiseren zijn.

Daar komt nog eens bij dat de overheid het in haar hoofd heeft gehaald dat extra eisen op het gebied van duurzaamheid het Nederlandse product aantrekkelijker maken voor buitenlandse kopers. Zij moeten als het ware alle druk op ons milieu en nog wat meer betalen, omdat dat beter voor de wereld zou zijn. Het is commercieel een malle gedachte, maar in Den Haag denken ze echt dat het zo werkt.

Logisch dat de boeren boos worden. Zij zien hun kostprijs verder de pan uitrijzen en zeggen - net als de overheid - dat de burger daar via de supermarkt voor moet betalen. De super wordt dus aangesproken. Die moet flink meer betalen, zeggen de boeren in koor met Den Haag. Wat ze allebei vergeten, is dat ze supers in de ons omringende landen moeten aanspreken. Dáár moeten burgers betalen voor het feit dat wij zo nodig van alles tegelijk op een postzegel aan de Noordzee willen blijven doen. Maar waarom zouden buitenlanders dat doen? Nog heel even en Poolse melk is even betrouwbaar en zelfs duurzamer dan Nederlandse, alleen wel stukken goedkoper om te maken.

Onze doorsneeboer krijgt niet te weinig, maar is te duur. Daar komt nog eens bij dat de economie nu al 8,5 procent is gekrompen, terwijl de grootste klap pas over 2 à 3 jaar te verwachten valt. De consumentenprijzen moeten dan ook omlaag. Daartoe aangezet door Den Haag moeten de prijzen van doodgewone producten van onze boeren omhoog. Kostprijstechnisch hebben ze daar best gelijk in, maar markttechnisch niet. Op een goed moment komt dan ook het punt waarop u zult besluiten zelfs oer-Hollandse producten toch maar te gaan importeren. Dat moment is dichterbij dan u zich op dit moment nog kunt voorstellen.

Dick Veerman

oprichter van foodlog.nl