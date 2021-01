Column: verrassing!

Het is niet gebruikelijk, maar ik moet het toch nog even kwijt: een heel goed, gezond en fijn 2021!

We trappen de eerste editie van Levensmiddelenkrant goed af met de nominaties voor de Beste Introducties 2020.

Ik werd na de kerstvakantie door mijn collega’s verrast met een enorme lijst aan genomineerde producten. Wauw! Ik kon niets anders bedenken dan dat dit fantastisch is. De fabrikanten hebben ondanks ‘dat ene’ hun handen uit de mouwen gestoken en veel nieuwe producten op de markt gebracht. Deze editie bestaat dan ook voor de helft uit alle nominaties van zowel de grote jongens als van kleine start-ups. Een mooie mix wat mij betreft. Het geeft veel energie om samen te werken met deze geweldige bedrijven. Dat is in tijden van ‘dat ene’ en de donkere dagen wel nodig.



Bewust eten en kijken naar de oorsprong van producten zijn vorig jaar ook belangrijker geworden. Volgens fooddesigner en trendwatcher Marielle Bordewijk zijn consumenten gaan beseffen dat je niet zomaar eten van de boom plukt. “Men is bewuster van de hele keten die erachter zit, die ook verstoord kan raken. Het is niet een gegeven dat er altijd maar eten is”, zegt zij in het interview. Dat we gewend zijn aan volle schappen en winkels die zeven dagen per week open zijn, is een luxe. Nu de niet-essentiële winkels zijn gesloten, is het soms even schakelen. Die kaarsen haal je nu bij de supermarkt of bestel je online, evenals vaatdoekjes of longdrinkglazen. Het is even wennen, maar dit geeft wel aan hoe goed we het eigenlijk hebben. Het is nu te hopen dat alle winkels snel hun deuren weer mogen openen, want ondernemen is in deze tijd een grote uitdaging.

Lisa van der Linden

1ste redacteur Levensmiddelenkrant en Out.of.Home Shops

Bron: Levensmiddelenkrant