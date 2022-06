Commentaar: Trots!

De muur op de redactie wordt alsmaar kleurrijker door alle opgemaakte pagina’s die we van deze Gouden Partnereditie hebben opgehangen. In één oogopslag zien we alle winnaars die hun award in ontvangst hebben genomen. Ik zie trotse en blije gezichten, niet alleen op de foto’s van de winnaars, maar ook om mij heen. Dit doen we met het hele team van Levensmiddelenkrant, wat ben ik blij dat ik jullie Gouden Partner mag zijn!

Het is me toch elke keer weer een lange weg, van de enquêtes tot aan het opmaken van de krant. We beginnen altijd al maanden van tevoren. Het begint met het in kaart brengen van alle categorieën en de daarbijbehorende fabrikanten, dat wordt uiteindelijk een enquête die naar alle retailers en gerenommeerde ondernemers gaat. Je kunt je voorstellen dat dit een enorme lijst is, met vier criteria: omzetprestatie, rendementsbijdrage, meedenken op niveau assortimentsgroep en succes van producten en innovaties. Dit alles ging van start toen fabrikanten en retailers met elkaar in onderhandeling waren. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Gelukkig hebben we daar weinig van gemerkt in de beoordeling, retailers zijn echt wel positief over hun partners (en vice versa). De laatste weken stonden in het teken van winnaars benaderen en hun verhaal een plek geven in deze mooi editie.

En nu is het eindelijk zover, we presenteren de winnaars van de Gouden Partner!



Het was me wel een jaar, moet ik zeggen. De onderhandelingen die normaliter niet ter sprake komen in de media, hebben nu de nodige aandacht gekregen. Het ging stroef, producten werden uit het schap gehaald en als kers op de taart gingen de prijzen ook nog eens omhoog. Dat is nog het gevolg van de coronacrisis, waardoor grondstoffen moeilijk leverbaar waren óf duurder werden. Die prijsverhoging werd verergerd door de oorlog in Oekraïne, die ook voor schaarste op de grondstoffenmarkt zorgde. Ik zag het iedere keer weer in de supermarkt met eigen ogen: zonnebloemolie of bloem? Het schap was leeg of er stond een bordje dat er maximaal twee verpakkingen per klant beschikbaar waren.



Het zijn heftige tijden in supermarktland en de inflatie liegt er niet om anno 2022, maar ondanks dat weten retailers en fabrikanten wel de samenwerking naar een hoger niveau te tillen. Dat zien we ook weer tijdens deze Gouden Partner-editie. We hebben de winnaars gevraagd naar de gevolgen van de geopolitieke ontwikkelingen en hoe zij de afgelopen twee jaar de samenwerking met afnemers hebben verbeterd. De conclusie is dat face-to-facecontact belangrijker is dan ooit.

We moeten elkaar niet uit het oog verliezen, vaak met elkaar in gesprek zijn en gezamenlijk aan de doelen werken. Ik vind het een mooie terugblik op de afgelopen twee jaar en ik weet zeker dat alle winnaars trots zijn op de waardering die ze hebben gekregen van de retailers.

Iedereen die heeft meegewerkt aan deze editie, van retailers tot winnaars en natuurlijk mijn eigen team: heel erg bedankt, zonder jullie was het nooit zo’n mooie Gouden Partner-uitgave geworden!

In de komende weken presenteren we op de website de winnaars van de Gouden Partner.

Lisa van der Linden,

1ste redacteur

Bron: Levensmiddelenkrant