Consument slaat vitamine C in

ZAANDAM – Vitamine C-supplementen zijn ‘niet aan te slepen’. Dat zegt webshop vitaminesperpost.nl, die de ontwikkeling wijdt aan het koopgedrag van thuisblijvers in tijden van Covid-19. Naast vitamine C zijn ook vitamine D en Zink populair.

Bij de webshop is de omzet de laatste twee weken meer dan verdubbeld. “Wij zien de laatste dagen dat bij bijna elke bestelling Vitamine C wordt toegevoegd”, zegt directeur Andy Dekker. “De verkoop van Vitamine C is bijna vertienvoudigd.” De webshop verwacht de komende weken een nog grotere aanloop te krijgen. “Zeker als het openbare leven nog verder wordt beperkt. Mensen willen de deur niet meer uit en wij bezorgen per post. Dat geeft de consument rust,” aldus Dekker.

Grondstoffen

Dekker ziet ook een logistieke keerzijde. “Omdat de grondstoffen voor de voedingssupplementen uit de gehele wereld moeten komen, is het een flinke uitdaging om het beschikbare assortiment voor onze klanten beschikbaar te houden de komende maanden. Daar gaan we natuurlijk wel ons uiterste best voor doen.”

Bron: Levensmiddelenkrant