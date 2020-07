Jumbo haalt 50.000 euro op voor Voedselbank

HOUTEN – Jumbo-consumenten hebben via de statiegeldactie Stay Safe & Geef 50.000 euro opgehaald voor Voedselbanken Nederland. Driehonderd winkels ondersteunden de actie.

“De inzet van Jumbo en de ruimhartige donatie van haar klanten zijn een geweldige steun in de rug,” zegt voorzitter Leo Wijnbelt van Voedselbanken Nederland. “Wij zijn blij met alle hulp die wij in deze moeilijke tijd ontvangen. Acties waarbij een groot publiek is betrokken zijn ontzettend hartverwarmend. Het toont aan dat er veel solidariteit is onder de Nederlandse bevolking. Met deze donatie kunnen we 200 gezinnen een jaar lang helpen. Dat is echt fantastisch.”

Bron: Levensmiddelenkrant