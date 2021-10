Consumentenbond: vegan kazen bevatten vaak veel verzadigd vet

DEN HAAG – De Consumentenbond onderzocht 39 plantaardige alternatieven voor kaas en ontdekte dat de producten onderling enorm verschillen in gezondheid. Vegan kazen die gemaakt zijn op basis van noten zijn een stuk gezonder dan de plantaardige kazen die met kokosvet zijn gemaakt, concludeert de bond.

De kazen – het gaat om plantaardige alternatieven voor blauwschimmelkaas, brie/camembert, cheddar, feta, verse geitenkaas, Goudse kaas, mozzarella, Parmezaanse kaas en zuivelspread – werden beoordeeld op de hoeveelheid verzadigd vet, zout en eiwit. Minst gezond, want het meest verzadigd vet bevattend, is de Verdino White block greek-style, een alternatief voor feta. De kaas bevat 26 gram verzadigd vet per 100 gram. Ter vergelijking: in een regulier blok feta is dat 12 gram. De kazen die beduidend beter scoorden zijn gemaakt van amandelen of cashewnoten en bevatten daarom weinig verzadigd vet. Het gaat om Mondarella, Charly’s all is fair Naturel en Soyananda Veganella naturel.

Goed alternatief

Dierlijke kazen bevatten vaak teveel verzadigd vet en/of zout. Plantaardige kazen op basis van amandelen, cashew- en/of macadamianoten zijn daarom vaak een goed alternatief, laat de Consumentenbond verder weten. Ook zijn vegan kazen diervriendelijker en vaak minder belastend voor het milieu.

Bron: Levensmiddelenkrant