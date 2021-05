Coop gaat door met plastic besparende verpakkingen

VELP - Coop begint deze maand met het slimmer inpakken van diverse producten om overtollig plastic tegen te gaan. Hiermee besparen ze 65.000 kilo plastic per jaar extra.

Deze plasticbesparing wordt gerealiseerd door verschillende producten op een duurzame manier in te pakken. Zo wordt de rookworst in een zak geleverd waarmee 4.700 kilo plastic wordt bespaard, en gehakt in een recyclebare verpakking verkocht wat 70 procent plastic scheelt. Deze nieuwe verpakkingen zijn een aanvulling op al eerdere doorgevoerde plastic reducerende maatregelen.

De aardappels werden al in een kartonnen doos aangeboden wat 775 kilo plastic besparing oplevert en nieuwe vleeswaren verpakkingen zorgen voor 10.000 kilo minder plastic. Door het slimmer inpakken van producten wordt het plastic verbruik vermindert.

Ralph Lenoire, facilitair manager en voorzitter van MVO-groep bij de Coop, is ook verantwoordelijk voor duurzame verpakkingen geeft de volgende uitleg voor deze veranderingen: “Er is sprake van een wereldwijd plasticprobleem. Dat én een gesprek met onze ledenraad, is voor ons de concrete aanleiding om minder plastic te gebruiken.”

Strijd tegen voedselverspilling

Naast het plasticprobleem neemt Coop ook acties om ervoor te zorgen dat er minder voedsel in de afvalbak belandt. Dit doen ze onder andere door sinds 2019 samen te werken met de anti-verspillingsapp Too Good To Go. Verder werken ze samen met leveranciers om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de Eat me-avocado’s die door het aanbrengen van een Apeel-beschermlaag twee keer langer houdbaar zijn, zonder de smaak of geur aan de passen.

Bron: Levensmiddelenkrant