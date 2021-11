Coop start pilot vernieuwend transactiegebied

VELP – In het nieuwe transactiegebied van kleinere Coop-winkels die meedoen aan de pilot is geen servicecorner te vinden, maar een slimme kassa. Hiermee speelt de supermarkt in op het veranderende winkelgedrag; klanten willen eenvoudig boodschappen doen en deze snel en efficiënt afrekenen. De pilot is van start gegaan in Hengelo.