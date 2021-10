Coop Vandaag geopend in Nijmegen

NIJMEGEN – Coop opent het stadsformat supermarkt ‘Vandaag’ in Nijmegen. De winkel onderging een flinke verbouwing van zeven weken. De winkel heropende zaterdag 23 oktober met verschillende nieuwe formule-elementen.

De focus in de winkel ligt op lekkers voor nu en boodschappen voor vandaag. Het stadsformat Coop Vandaag is flink doorontwikkeld het afgelopen jaar. “Op de gevel staat vanaf nu prominent Vandaag, met Coop als sender brand. De Vandaag-winkels bieden een compleet assortiment voor de boodschappen van vandaag en nóg meer lekkers voor nu. Ook het promotiebeleid is hierop aangepast”, Geertrui Klostermann, formulemanager Vandaag.

De winkel

Het pand aan de Molenstraat in Nijmegen was in 1946 de eerste zelfbedieningswinkel in Nederland. Volgens Geertui is de heropening van zaterdag weer een primeur: “Klanten worden in de stadswinkel verrast met nieuwe formule-elementen van Vandaag.” De winkel richt zich op de meer stadse, nieuwsgierige en verantwoorde shoppers. In de winkel is er een Grab & Go-assortiment, een uitgebreid aanbod aan gekoelde dranken, een koffieconcept in samenwerking met Lavazza en een bakkerijafdeling met nieuwe broodjesformule.

Bron: Levensmiddelenkrant