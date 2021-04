Coronacrisis ‘perfecte moment’ voor lancering gorillas

‘Snelheid is de benefit van dit concept’

NIEUWVEEN - Met een klein assortiment, veel minidistributiecentra en elektrische bezorgfietsen moet de nieuwe bezorgretailer Gorillas de belofte van een supersnelle bezorgtijd waarmaken. Investeerders zien een goudmijn, maar volgens retailkenner Laurens Sloot wordt het een uitdaging om het bedrijf rendabel te maken.

Je online bestelde boodschappen binnen tien minuten na bestelling bezorgd krijgen. Het lijkt een utopie, maar met deze toezegging betrad de nieuwe delivery start-up Gorillas het afgelopen jaar de Nederlandse markt. Het bedrijf zag amper een jaar geleden het levenslicht in Berlijn en breidde vanuit Duitsland uit naar het Verenigd Koninkrijk (Londen) en Nederland. Hier kunnen inmiddels de inwoners en bezoekers van drie wijken in Amsterdam en Rotterdam en de centra van Utrecht, Den Haag en Groningen gebruik maken van de diensten van Gorillas. Hoe reëel is de ambitieuze snelheidsbelofte? Welke doelgroep bedient het bedrijf ? En welke investeerders zien heil in het verdienmodel van Gorillas? Prof. dr. Laurens Sloot, bijzonder hoogleraar detailhandel & ondernemerschap bij de RUG, schijnt zijn licht over deze nieuwe speler op de foodretailmarkt.

“Ze zijn inderdaad vliegensvlug, hoor ik van ervaringsdeskundigen. Ik sprak recent iemand die zelfs zes minuten na de bestelling de boodschappen binnen had. En als de bezorgtijd iets afwijkt, geven ze dat vooraf aan. Ze bezorgen natuurlijk binnen een beperkte straal, dat helpt”, aldus Sloot. In elk bezorggebied is minimaal één minidistributiecentrum gevestigd, door Gorillas microfulfilmentcentra genoemd. Andere redenen waarom Gorillas de belofte van de snelle levering kan inlossen, zijn volgens de retailkenner dat het assortiment uit slechts 2000 producten bestaat en dat de zogenaamde riders op de (elektrische) fiets bezorgen in plaats van met bezorgauto’s.



Dagelijkse boodschappen

“De snelheid is echt de benefit van dit concept. Veel consumenten die bij de bekende retailers online hun boodschappen bestellen en laten bezorgen, besteden doorgaans tussen de 100 en 150 euro, bij Picnic is het aanvangsbedrag iets lager. Dan gaat het dus echt om de grote, wekelijkse boodschappen. Gorillas is er voor producten die je snel nodig hebt, bijvoorbeeld de lunch of voor een paar vergeten boodschappen. Je bestelt er geen twaalf pakken wc-papier.”

Volgens Sloot richt de nieuwkomer zich op consumenten met een druk bestaan die een grotere behoefte hebben aan dagelijkse boodschappen. “De double income, no kids , of juist ouders met kleine kinderen thuis, thuiswerkers of mensen met gasten over de vloer – kortom: consumenten die met andere zaken bezig zijn en niet even de deur uit kunnen, maar wel snel iets nodig hebben.”



Need-order-get

Met dit principe van ‘ need-order-get ’ geeft Gorillas vorm aan het nieuw soort consumentengedrag als het gaat om boodschappen doen. Met de formule ontwricht het bedrijf volgens eigen zeggen ‘de winkel-en supplychain ervaring van de gevestigde trage, stugge retailers’, die volgens ceo en oprichter van Gorillas Ka ğ an Sümer de consument te lang verwaarloosd hebben: “In plaats van zich aan te passen aan de klant, richten traditionele supermarkten zich op lange houdbaarheidsdata en mensenmassa’s die in het weekend in de rij staan om hun boodschappen te halen. We willen de ervaring van boodschappen doen rigoureus veranderen: het is geen hels karwei, maar een leuke bezigheid met gezonde en verse productkeuzes als resultaat. Ons doel is eenvoudig: een ander spel spelen binnen de levensmiddelendetailhandel. Deze branche is enorm traag geweest met het implementeren van nieuwe en snellere technologische oplossingen. Wij vereenvoudigen het proces van boodschappen doen door consumenten tegen retailprijzen moeiteloos direct toegang te geven tot verse en gezonde producten.”



Waardevolle toevoeging

Sloot wijst erop dat dergelijke concepten in andere vormen al veel langer bestaan: “Hier in Groningen rijden al tientallen jaren bierkoeriers rond die op bestelling bier en bitterballen brengen. Maar Gorillas is natuurlijk zeer geavanceerd vanwege de vooruitstrevende techniek erachter.” Volgens de bijzonder hoogleraar is het bedrijf een waardevolle toevoeging aan het bestaande food-retailspectrum. Hij vermoedt dan ook dat andere retailers de nieuwe speler als mogelijke concurrent beschouwen. “Maar ook voor de horeca en out-of-homemarkt kan Gorillas een deel van de vraag invullen, gezien de verse producten in het assortiment. Een croissantje en een verse jus d’orange binnen tien minuten thuisgebracht krijgen, is natuurlijk een prima en snel alternatief voor een broodje van de lunchzaak om de hoek. Zeker nu er veel thuisgewerkt wordt. De coronacrisis was het perfecte moment om een dergelijk concept te lanceren, dat hebben ze goed aangevoeld.”



Uitdagend

Overigens worden de boodschappen niet alleen aan huis bezorgd, maar ook in het park, aan de straatkant of waar in de openbare ruimte de besteller zich dan ook maar bevindt. Het bezorgtarief is 1,80 euro, ongeacht de rekening van de boodschappen. Volgens Sloot wordt het uitdagend om het concept rendabel te maken. Hij rekent even voor: “Zeg dat klanten gemiddeld voor tien euro bestellen. Daar zit een marge op van 30 procent, dus ruim drie euro. Daar komen de bezorgkosten van 1,80 euro bij, dat maakt ongeveer 5 euro. Die marge kun je zes keer per uur pakken, immers: een bestelling duurt van A tot Z tien minuten. Voor dat geld moet de techniek bekostigd worden, evenals de bezorgers, de magazijnmedewerkers, de vervoersmiddelen en de huur van de minidistributiecentra die op dure locaties zijn gevestigd. Misschien zie ik iets over het hoofd, maar ik zie niet hoe dit tegen de huidige tarieven rond te rekenen valt.”



Unicorn

Toch zijn er volop investeerders die in Gorillas een goudmijn zien. Recent heeft het bedrijf onder leiding van repeat investor Coatue Management in de zogenaamde Serie B financieringsronde namelijk 240 miljoen euro opgehaald – slechts enkele maanden na het afsluiten van de Serie A, waarbij al 37 miljoen euro opgehaald werd. Hiermee heeft Gorillas de marktwaardering van één miljard dollar ruimschoots overschreden en bereikte het bedrijf in Europa als snelste start-up de status ‘unicorn’ (de benaming voor een beginnend bedrijf met een marktwaardering van meer dan 1 miljard dollar). Behalve Coatue Management staken ook onder meer DST Global, Tencent, Fifth Wall, Greenoaks en Atlantic Food Lab geld in de onlinesupermarkt. Sloot: “In China zie je dat snelle bezorging ook sterk opkomt, zo kunnen consumenten hun boodschappen bestellen bij Hema, onderdeel van de Alibaba Group. Die hebben ze vervolgens in een half uur in huis. Blijkbaar zien platform-investeerders een toekomstig interessant verdienmodel. Schaalvergroting kan helpen deze concepten rendabel te maken, maar het duurt nog wel even voordat het niveau is bereikt waarop er winst wordt gemaakt.”



De investering gaat inderdaad grotendeels gebruikt worden voor de stimulering van verdere groei en om vestigingen te openen in meer dan tien landen en minimaal 50 steden. De volgende steden waarop Gorillas zijn pijlen heeft gericht, zijn Parijs en New York City. Behalve de locaties wordt ook het aanbod uitgebreid. Zo werden de afgelopen periode producten van onder andere Meatless Farm, Oma’s Soup en Bocca Coffee aan het assortiment toegevoegd.

Bezorgers en werknemers van de microfulfilmentcentra profiteren ook van de kapitaalinjectie; zij delen mee in een bonus van bijna één miljoen euro. Ook heeft Gorillas meer dan duizend bezorgers in dienst, in tegenstelling tot vergelijkbare bedrijven waar vaak enkel tijdelijke krachten werken zonder vast contract.

