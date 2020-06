De Appelaere viert 25-jarig bestaan

‘Naamsbekendheid vergroten om een breder publiek te bereiken’

WATERLANDKERKJE - De Appelaere groeit stevig door en is achter de schermen druk bezig met het ontdekken van nieuwe segmenten. Dat gebeurt allemaal onder leiding van een nieuwe algemeen directeur, Rémy de Bruijn. Hij is in februari aan boord gestapt bij het familiebedrijf.

De Appelaere heeft een duidelijk doel voor ogen: meer naamsbekendheid creëren en marktsegmenten waarin zij actief is, uitbreiden. De Bruijn vertelt in een interview hoe hij de afgelopen weken heeft beleefd, welke stappen De Appelaere heeft genomen om klanten te helpen én hoe de toekomst van de sapfabrikant eruitziet.

Uw eerste maanden bij De Appelaere zitten erop. Hoe gaat het?

“Het waren gezien de omstandigheden wel goede eerste weken. Ik heb het geluk gehad dat ik in het begin op kantoor kon werken en mijn nieuwe collega’s heb leren kennen. Maar sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland hebben we veel zaken op afstand moeten regelen. Datzelfde geldt voor het contact met klanten, wat allemaal online verliep. Al met al was het een hectische en leerzame tijd, waarin we veel tijd hadden om out-of-the-box te denken.”



Welke creatieve ideeën zijn voortgekomen uit deze periode?

“Achter de schermen zijn we druk bezig met het ontdekken van nieuwe segmenten en het benaderen van klanten. Eerder lag de focus op retail en horeca, maar juist door de crisis zijn klanten opgestaan in bijvoorbeeld het home-deliverysegment. Er zijn een fors aantal geïnteresseerden en we doen er alles aan om de producten op korte termijn ook beschikbaar te stellen voor deze markt. Verder staat duurzaamheid hoog op de agenda en had dat onze aandacht al ver voordat de crisis begon. Toch is dit een periode geweest waarin we verder in deze materie konden duiken. Alle glazen flessen zijn al van duurzame materialen, maar we blijven stappen zetten om ons verder te verbeteren.”



De Appelaere viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Hoe vieren jullie dit?

“We zijn al maanden bezig met de voorbereidingen voor een groot feest, maar de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid. Wel gaan we het jubileum alsnog vieren, alleen dan met een kleiner gezelschap.”



Wat is de ambitie van De Appelaere?

“We hebben het streven om onze productie zodanig te organiseren dat we een breder publiek weten te vinden. Meer naamsbekendheid creëren is daarvan een belangrijk onderdeel. Dit gaat ook gepaard met de uitbreiding van de exportmarkt. Tot nu toe zijn onze producten voornamelijk in Nederland en België verkrijgbaar, maar we hopen ook de rest van Europa te veroveren met onze sappen. Mijn rol daarin is om het netwerk uit te breiden.”



Staan er nog nieuwe introducties op de planning voor de komende maanden?

“Nieuwe smaken komen er zeker. We hadden gehoopt om deze zomer al een nieuwe variant te introduceren, maar de crisis heeft het hele proces wel vertraagd. Appelsap, perensap en sinaasappelsap zijn natuurlijk de bekendste sappen en het is een uitdaging om uniek te blijven. Onze strategie is en blijft dat het fruit altijd van een boom komt, want wij zijn De Appelaere en Laere is oud-Nederlands voor boom.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops