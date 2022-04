De invloed van de airfryer op fabrikant en inkoper

‘Tegenhanger wint nog steeds aan populariteit ten opzichte van de traditionele frituur’

[SPECIAL: GUILTY PLEASURE] NIEUWVEEN - Een hele kip, krokante friet van zoete aardappel en zelfs oliebollen. De airfryer lijkt geen gerecht te schuwen. Het apparaat verscheen in 2010 op de markt en 12 jaar later wint het nog steeds aan populariteit. Kaatje van den Eijnden van Lamb Weston vertelt meer over het verschil tussen een airfryerproduct en een frituurproduct en Tim van Gijs, category manager bij Hoogvliet, vertelt over de ontwikkelingen in het vriesschap.

Het lijkt alsof alles in de airfryer gemaakt kan worden. Maar wat is dan het verschil tussen airfryerfrites en de frites die in het vet worden gebakken? Kaatje van den Eijnden is international key account manager Retail bij Lamb Weston en legt uit dat een frietproduct een coating moet hebben om in de airfryer of oven bereid te kunnen worden: “Dit is feitelijk een ‘jasje’ dat om het frietje heen zit. Hierdoor krijgt het eindproduct een extra krokante buitenkant en droogt het niet uit. Krokantheid is een van de belangrijkste eigenschappen die consumenten verwachten van een lekker frietje.” Over de producten die zowel in de oven en airfryer als frituur gebakken kunnen worden, meldt de accountmanager het volgende: “Door onze kennis op het gebied van coatings hebben wij er eentje ontwikkeld die ook een goed resultaat geeft zowel uit de frituur als uit de airfryer. Dit geeft de consument de keuze om de bereidingswijze te kiezen.”

Onderzoeken

De fabrikant doet regelmatig consumentenonderzoeken, onder meer naar de bereidingswijze van een product. “Hieruit komt naar voren dat de airfryer nog steeds aan populariteit wint versus de traditionele frituur. In het segment ‘specialiteiten friet’ (friet met een bijzondere vorm en/of smaak) wordt ruim 46 procent van de producten bereid met een airfryer versus 31 procent met een frituur.” Het onderzoek van Lamb Weston wijst ook uit dat meer dan 59 procent van de huishoudens in Nederland een airfryer heeft.

“Door duidelijk op de verpakking te vermelden dat onze friet in de airfryer bereid kan worden, willen wij deze grote groep consumenten bereiken met onze producten”, zo legt Van den Eijnden uit.

Pasteibakjes

Ook de pasteibakjes van Jos Poell kunnen zowel in de airfryer als oven afgebakken worden. Machteld Quaedackers is marketing manager & project manager en legt uit dat de receptuur niet aangepast hoeft te worden omdat de bakjes al zijn voorgebakken. Met toekomstige lanceringen houden ze ook rekening met bereidingen in de airfryer: "Als wij producten lanceren die afgebakken moeten worden, zullen we er zeker voor zorgen dat ze ook in een airfryer afgebakken kunnen worden", aldus Quaedackers. Ook hebben ze een speciale kartonnen baktray ontwikkeld die direct samen met de pasteibakjes in de airfryer kan. Ze legt uit: "Dit doen we om het gebruiksgemak van de consument te verhogen." Daarnaast heeft het nog een ander voordeel: "De producten hoeven niet meer in een plastic blister verpakt te worden. Op deze manier kunnen we plastic reduceren."

Hoogvliet

Een andere bereidingswijze vraagt dus in veel gevallen om een ander soort product. Maar hoe ziet het airfryerproduct eruit in het schap? Tim van Gijs is category manager voor de categorieën zuivel, diepvries, geelvetten en eieren bij Hoogvliet. Het valt hem op dat voornamelijk bij aardappelproducten en snacks de bereidingswijze van de airfryer op de verpakking staat. “Maar bij pizza bijvoorbeeld nog helemaal niet. Blijkbaar is het voor die producten nog niet relevant om dit te vermelden”, aldus Van Gijs.

Hoewel de airfryer vaak wordt geassocieerd met een gezond imago zegt Van Gijs het volgende: “Ik ken geen product waarbij er voornamelijk op het gezondheidsaspect wordt ingespeeld. Volgens mij gaat het er voor consumenten meer om dat het eenvoudig en snel in de airfryer bereid kan worden.” De category manager ziet dat vegetarisch een groeisegment binnen oven en airfryer is. Al maakt hij de kanttekening dat dit verschilt en in andere delen van Nederland minder hard groeit: “Hoogvliet is actief in het westen van het land en hier zie je dat het vegetarisch aanbod in diepvries een groter aandeel heeft dan in andere gebieden. Hetzelfde geldt voor de populariteit van de airfryer.”

Succes

Van Gijs noemt Mora als marktleider in de categorie. “Maar ook ons eigen merk G’woon doet het op het gebied van snacks en friet erg goed. We hebben een groot assortiment, ook met producten specifiek voor de airfryer”, laat hij weten. Volgens Van Gijs is het succes van de airfryer te danken aan een aantal zaken: gemak voor de shopper, en waarde-, penetratie- en frequentiegroei voor de retailer. “De airfryer wint aan populariteit door de penetratiegroei. Dit jaar was de penetratie van de airfryer voor het eerst hoger dan van de friteuse. Daarnaast gebruiken mensen met een airfryer deze vaker dan een friteuse.” De frequentie en penetratie zijn volgens Van Gijs redenen dat airfryerproducten in de toekomst nog belangrijker worden. Uiteraard is omzet ook een belangrijk onderdeel: “Voor fabrikanten is het eveneens een interessante tak, omdat airfryerproducten een hogere prijs hebben en dus zorgen voor waardeontwikkeling van het schap.”

Ontwikkelingen

Hoewel vaak wordt gezegd dat convenience steeds populairder wordt, zag de category manager een andere opvallende ontwikkeling in de afgelopen twee jaar. Namelijk dat tijdbesparende diepvriesproducten steeds minder populair worden. Van Gijs: “Tijdens de coronaperiode was men meer thuis en was er meer tijd om te koken. Hierdoor zagen we een daling in de verkoop van kant-en-klaarmaaltijden en andere ready-to-eatoplossingen in het vriesvak. Aan de andere kant was er de ontwikkeling ‘echt genieten’, en werden er meer diepvriessnacks verkocht. Door de coronaperiode kon deze categorie hier flink van profiteren.”

