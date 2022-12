‘Wij zijn een echte merkendiscounter’

[SPECIAL: Boni 50 jaar] NIJKERK - Boni kleurt goud! De formule heeft het afgelopen jaar haar 50-jarige jubileum gevierd. En dat heuglijke moment bereik je niet zomaar. Het is een weg vol heuvels: van hoogtepunten tot dieptepunten, vele uitdagingen en omgaan met maatschappelijke problemen die van invloed zijn op de levensmiddelenindustrie. Boni heeft deze periode overleefd en is niet meer weg te denken uit het Nederlandse retaillandschap. Dat is ook helemaal niet het plan, vertelt Frank Klören, financieel directeur bij de formule.

Zeg je Boni, dan zeg je goedkope boodschappen doen bij een merkendiscounter. Dat is waar de formule om bekendstaat en daar ligt ook zeker de focus van de directie voor de komende jaren. Levensmiddelenkrant blikt met Klören terug op de afgelopen 50 jaar, maar bespreekt ook de uitdagingen waar bedrijven eind 2022 tegenaan lopen.

Merkendiscounter

Geen jubileum gaat voorbij zonder een feestje, dat weten ze ook bij Boni. “Het is natuurlijk erg mooi dat wij met elkaar al 50 jaar succesvol werken aan Boni. De een aan de kassa, de ander als vulploegmedewerker, weer een ander als categorymanager, logistiek medewerker of voorraadbeheerder. Die samenwerking, daar gaat het om. En dat al 50 jaar! Dat vieren wij graag. Het belangrijkste is dat wij in september met elkaar een groot feest hebben gevierd. Uiteraard hebben wij in de filialen voor onze klanten ook aandacht besteed aan ons jubileum”, vertelt Klören.

De kracht van Boni om zo lang te bestaan? Dat heeft alles te maken met het feit dat het een merkendiscounter is en daarmee consumenten al 50 jaar voorziet van de goedkoopste boodschappen.

Voor Klören betekent dit jubileum persoonlijk ook erg veel. Hij was vele jaren bankier voordat hij in Nijkerk aan de slag ging. De reden om bij Boni te werken? Hij was toe aan iets anders en werd door Bouke van der Wal, ceo van Boni, binnengehaald als financieel directeur. Een gewaagde stap noemt Klören het, want werken in de retailbranche was een heuse carrièreswitch.

“Inmiddels is Boni natuurlijk een onderdeel van mijzelf geworden. Ik vind het fijn om samen met Bouke van der Wal, een heel betrokken managementteam, middenkader, ondernemingsraad en verdere medewerkers aan Boni te bouwen. Daarbij wil ik ook externe partners noemen zoals Superunie, onze accountant, bank, juristen, leveranciers en aannemers”, legt de financieel directeur uit.

Kernwaarden

In die 50 jaar heeft Boni altijd vastgehouden aan de kernwaarden Passie, Professionaliteit, Resultaatgerichtheid, Initiatief en Klantgerichtheid. Klören omschrijft ‘PRIK’ als de gemeenschappelijke waarden waarlangs directie, management en medewerkers dagelijks handelen. Het is de basis van Boni. “Wij houden deze doelen bij alles wat wij doen voor ogen en doen er alles aan om deze te halen. Daarbij vragen wij alle medewerkers met ideeën te komen om Boni steeds beter te maken. Bij dit alles denken wij aan de klant. Het gaat uiteindelijk om die tevreden klant.” Dat doen ze door hun merkwaarden kenbaar te maken aan de consument: goedkoop, kwaliteit, betrokken en gemak. Die staan in relatie met de kernwaarden van Boni. “De prijzen bij Boni zijn echt laag, onze verse producten zijn echt vers en van goede kwaliteit. Wij zijn klantvriendelijk en betrokken bij onze omgeving, klanten en medewerkers. Winkelen bij Boni is gemakkelijk en onze medewerkers staan klaar voor onze klanten.”

Hoogtepunten

Een jubileum gaat altijd gepaard met hoogte-én dieptepunten. Klören blikt terug op alle jaren, beginnend bij de oprichting door de heer Klaassen in 1972. “Dat is het belangrijkste punt, dat Klaassen de behoefte onderkende aan een merkendiscounter en Boni oprichtte. De eerste Boni-filialen werden ingericht met houten stellingen en de voorraad werd gestapeld tot het plafond. De voorraad bestond uit een goed uitgebalanceerd assortiment van zeer goedkope producten. Het succes betekende groei en dat ging onder Flevozoom beter dan zelfstandig. In 1984 werd een voor die tijd groot dc gebouwd in Nijkerk. Flevozoom werd later Prisma Food Retail. In 2001 werd Prisma verkocht en ging Boni zelfstandig verder. Bouke van der Wal werd directeur en Boni werd lid van Superunie. In 2005 is het dc verder uitgebreid. Meer recente bijzonderheden vormen de rol van Boni bij de oprichting van Picnic en natuurlijk dit jaar de uitbreiding met acht filialen”, memoreert Klören. Aan de andere kant liep Boni ook tegen problemen aan en spelen maatschappelijke ontwikkelingen een rol. “Er zijn in 50 jaar natuurlijk oneindig veel uitdagingen geweest. Het is ondoenlijk hier in een paar woorden aandacht aan te geven. Mij valt het vermogen van Boni op om zich aan te passen wanneer er zich een probleem voordoet. Boni is in die situaties erg creatief en daadkrachtig.”

Dat is ook de situatie eind 2022. Hoewel lage prijzen centraal staan bij Boni, heeft ook deze supermarktketen te maken met invloeden van buitenaf, zoals de oorlog in Oekraïne en inflatie. “Wij leven op dit moment in een onzekere tijd. De nasleep van de gevolgen van corona in combinatie met de oorlog in Oekraïne zorgt voor wereldwijde inefficiënties in de logistiek, onzekerheid en een ongekende inflatie. Dit terwijl de conjunctuur hier nog gespannen is. Het kan bijna niet anders dan dat in elke directiekamer van de foodretailers in ons land deze zaken onderwerp van gesprek zijn. Het hangt mijns inziens vooral van de maatregelen van de overheid af of de geïmporteerde inflatie een structurele inflatie wordt. Dit laatste is niet goed voor consumenten, medewerkers en niet voor onze sector.”

Verwachtingen

Om deze onzekere tijd door te komen, is het des te belangrijker om van je leveranciers te weten wat er van elkaar wordt verwacht. Zo stelt Boni het op prijs als leveranciers zich verdiepen in de formule en haar in staat stelt de doelen en merkwaarden van Boni te realiseren. “Uiteindelijk vormen klanten, Boni, leveranciers en de agrarische sector een keten. Die moet kloppen. Meer praktisch gaat het om goede, eerlijke producten die op een steeds duurzamere wijze moeten worden geproduceerd. Dit alles tegen een scherpe prijs en met een goede leveringsbetrouwbaarheid. Daarnaast moet er een goede deal kunnen worden gemaakt ten behoeve van acties”, vertelt Klören. Kortom, samen met leveranciers kijkt Boni naar de toekomst, zowel op het gebied van duurzaamheid als prijstechnisch. De samenwerking met inkoopvereniging Superunie speelt daarbij een grote rol. “Het bundelen van inkoopkracht binnen Superunie zorgt er voor dat alle leden tegen concurrerende prijzen kunnen inkopen. Mogelijk zou het prijspeil voor de consument in Nederland zonder Superunie zelfs wel hoger liggen. Verder verzorgt Superunie voor de leden ook zaken als verduurzaming van de productie en data van de producten”, legt Klören uit. Boni is lid van Superunie sinds de verzelfstandiging in 2001. “Boni heeft altijd een zelfstandige directie gehad en werd dus als zelfstandig bedrijf aangestuurd. Lange tijd was oprichter, de heer Klaassen, directeur. Bij de verzelfstandiging, die samenviel met de verkoop van Prisma Food Group, is Bouke van der Wal directeur geworden. Uiteraard betekende de verzelfstandiging dat zaken als een zelfstandige financiële administratie, een nieuwe accountant, het vinden van een bank en zelfstandig inkopen moesten worden opgepakt. Ongetwijfeld waren er meer uitdagingen. Ten tijde van de verzelfstandiging is Boni lid geworden van Superunie. Dat was een goede keus”, stelt Klören.

Toekomst

Boni ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Stoppen is dan ook geen gespreksonderwerp, de formule heeft de intentie om over 10 jaar nog steeds te bestaan en daar werkt het hele bedrijf aan. Klören: “Dit blijkt uit de aankoop eerder dit jaar van acht nieuwe filialen, het implementeren van een nieuwe ERP, de bouw van een nieuw koel-dc, de ombouw van filialen naar onze nieuwe formule en de recente complete nieuwbouw van onze filialen in Loosdrecht en Lelystad. Tegelijkertijd moeten we zo eerlijk zijn dat niemand tien jaar in de toekomst kan kijken. Als iedere lezer van dit artikel bedenkt hoe zakelijk en privé de wereld er 10 jaar geleden uitzag, zal ook iedere lezer begrijpen dat de vorm waarin Boni er over 10 jaar uitziet weleens heel anders kan zijn dan nu. Vergelijk Boni uit 2012 maar eens met Boni nu! Persoonlijk hoop ik vooral dat datgene waar Boni voor staat, namelijk het goedkoop boodschappen aanbieden aan klanten zodat die geld overhouden voor andere dingen, dan nog overeind staat.”

Om dat mogelijk te maken is Boni voortdurend bezig om medewerkers de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen, dat ze betrokken zijn bij de plaatsen waar ze hun filialen hebben en werken aan duurzaamheid. “Groei is daarbij een middel en geen doel op zich”, stelt Klören tot besluit.

‘Van het goede’

Gerrit Klaassen heeft supermarktketen Boni in 1972 opgericht, dat van oorsprong een echt familiebedrijf is. Maar waar komt de naam Boni nou eigenlijk vandaan? Daarvoor moeten we duiken in de Latijnse taal. Boni is namelijk een afgeleide van het woord bonus, en betekent in het Latijn: van het goede. Dat sluit helemaal aan bij wat Boni haar klanten onder andere wil meegeven: producten van goede kwaliteit.

De goedkoopste

Al vanaf het begin is Boni een echte discounter. In de eerste jaren waren de winkels eenvoudig ingericht: in de houten stellingen werd een breed, maar vooral voordelig assortiment gepresenteerd. De goedkoopste supermarkt, dat is wat Boni altijd al wilde zijn en dat blijkt goed ontvangen te worden door de consument, anders overleven ze het geen vijftig jaar. Boni is inmiddels gegroeid tot een supermarktorganisatie met 51 filialen.



Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.