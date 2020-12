De Vegetarische Slager naar Latijns-Amerika en China met Burger King

LONDEN/ROTTERDAM – Unilever laat zijn merk De Vegetarische Slager intensiever samenwerken met Burger King en samen rollen ze hun gezamenlijke Plant-Based Whopper uit naar Latijns-Amerika, het Caribische gebied en China.

De Plant-Based Whopper is nu verkrijgbaar in meer dan 35 landen, verspreid over vier continenten. Daarnaast zijn de menu’s van de Burger King’s in de EU, het Midden-Oosten en Afrika uitgebreid met Plant-Based Nuggets, die evens afkomstig zijn van De Vegetarische Slager.

“We zijn nu een jaar onderweg met ons partnerschap met de Burger King en we zijn blij dat onze plantaardige producten nu ook hun weg vinden naar Latijns-Amerika, het Caribische gebied en China”, stelt Hugo Verkuil, ceo van De Vegetarische Slager. “De Plant-Based Whopper heeft zich echt bewezen als optie voor vegetariërs, flexitariërs en vleesliefhebbers.”

Plantaardige groei

Hanneke Faber, president van Unilever’s foods & refreshment division, vult Verkuil aan. “Deze aankondiging is een belangrijke stap om onze ambitie te verwezenlijken om een miljard euro uit de verkoop te halen van plantaardig vlees en alternatieven voor zuivel, binnen de komende vijf tot zeven jaar. Het is ook een bevestiging van de wereldwijde toenemende interesse in alternatieven voor vlees, die jaarlijks met 15,8 procent toeneemt.”

Matt Banton, global head of innovation and sustainability bij Burger King toont zich eveneens verheugd. “De Plant-Based Whopper bewijst zich als een van de grootste uitrol in onze geschiedenis. Innovatie is een van onze kernwaarden en we zijn daarom erg blij dat we deze alternatieve Whopper nu ook naar China en Latijns-Amerika kunnen brengen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops