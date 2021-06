Filiaal Wormerveer beste Dekamarkt Nederland

VELSEN-NOORD – Dekamarkt Wormerveer is uitgeroepen tot de beste supermarkt van de keten. Dit komt voort uit een interne winkelwedstrijd waar alle filialen aan meededen.

Afgelopen dinsdag gingen directeuren, Ralf Simons en Dirk Kat, langs bij het winnende filiaal. Hier feliciteerden zij supermarktmanager Ben Zwirs en zijn team met de winst.

Winkelwedstrijd

Alle supermarkten van Dekamarkt deden mee in hun eigen categorie: buurtsuper, supermarkt en grote supermarkt. In de eerste rondes werden de winkels beoordeeld op de thema’s: processen, hygiëne, kwaliteit en commercialiteit. In de finale werden de beste winkels getoetst op klantgerichtheid, de kracht van het team en het commerciële winkelbeeld. Dekamarkt IJmuiden Planetenweg heeft gewonnen in de categorie buurtsuper, Dekamarkt Eerbeek wint de supermarkt categorie en Dekamarkt Wormerveer was de sterkste in de categorie grote supermarkt en Beste Dekamarkt van Nederland.

Winnaar

Supermarktmanager Ben Zwirs legt uit hoe hij de titel binnen heeft gesleept: “Ik vind dat je de beste DekaMarkt moet wíllen zijn. Niet zo zeer voor de eer en de titel, maar voor onze klanten. Het belangrijkste is dat het team gezamenlijk hetzelfde doel voor ogen heeft. Iedere dag het beste van jezelf laten zien. Aan elkaar, maar vooral ook aan de klant. Want dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen!”

