Delhaize Fresh Atelier laat producten leveren

ANTWERPEN - Bezorgdiensten Deliveroo en Takeaway.com zullen voor een periode van drie maanden producten uit het Delhaize Fresh Atelier bij consumenten thuis bezorgen in Brussel en Antwerpen.

Omdat Delhaize wil blijven innoveren en dichter bij haar klanten wil staan, zullen vier Delhaize Fresh Ateliers in Brussel en Antwerpen worden uitgerust met een leveringsdienst die gedurende drie maanden wordt getest. Het principe van deze nieuwe dienst is eenvoudig: bestellingen worden geplaatst via de platformen van Deliveroo of Takeaway.com, afhankelijk van waar de winkel zich bevindt. De twee partners leveren met de fiets of scooterbinnen een straal van ongeveer drie kilometer rond de Delhaize Fresh Ateliers. De bestellingen worden in de winkel klaargemaakt en afgeleverd op het afleverpunt dat de klant heeft gekozen. Door de samenwerking met deze twee sterke partners kunnen we nog meer klanten bedienen en hen de lekkere en gezonde producten van Delhaize Fresh Atelier aanbieden waar zij zich ook bevinden. We komen hiermee letterlijk nog dichter bij onze klanten. En door dit te koppelen aan Nutri-Score integreren we ook nog verder het voedingslabel in het dagelijkse leven van de klant”, zegt Xavier Piesvaux, CEO van Delhaize.

Bestelling

Klanten kunnen bijvoorbeeld salades bestellen die naar eigen voorkeur worden samengesteld of kant-en-klaar zijn, wraps, broodjes, soepen, warme gerechten, desserts, fruitsalades, ook samen te stellen, en dranken. Iets om aan alle smaken te voldoen voor diegenen die een bestelling willen plaatsen voor een groep mensen met verschillende voorkeuren.

Richard Naaijkens, hoofd van verkoop bij Takeaway.com: ‘We zijn erg blij met onze samenwerking met Delhaize. Het aanbod van Fresh Atelier is vernieuwend en past goed bij het veranderende eetgedrag van de Belgische consument waarbij gemak en gezondheid voorop staat. Takeaway.com kan door de samenwerking een nog gevarieerder assortiment aan maaltijdopties aanbieden aan haar klanten. Als grootste leverservice in België en Continentaal Europa hebben wij veel ervaring met het leveren van maaltijden door onze koeriers per e-bike. Hierdoor kunnen we snelheid en kwaliteit van de levering garanderen.'

Pierre Verdier, CEO van Deliveroo België is eveneens enthousiast: ‘Net zoals Deliveroo blijft Delhaize inzetten op innovatie om zo beter te kunnen antwoorden op de behoeftes van de klanten. Het partnership tussen Deliveroo en Delhaize Fresh Atelier combineert perfect het DNA van beide bedrijven, namelijk door te focussen op de klanten die gezonde, verse en kwaliteitsproducten zoeken. Dankzij deze samenwerking kunnen onze klanten genieten van een gevarieerde keuze, voor een klein of groot hongertje en dit op elk moment van de dag.’



Bron: Levensmiddelenkrant