Deliveroo Hop opent afhaalwinkel

LONDEN – Bezorgdienst Deliveroo opent in het hartje van Londen een nieuw concept voor haar flitsbezorgdienst Deliveroo Hop. In samenwerking met supermarktketen Morrissons kunnen klanten in een speciale afhaalwinkel binnen minuten de door hun bestelde artikelen afhalen.

Bestellen kan via de eigen Deliveroo-app, maar ook op schermen die in de winkel staan. Personeel in de winkel, die ook dienst doet als darkstore voor bezorging aan huis, zorgen dat shoppers binnen een paar minuten hun boodschappen kunnen ophalen. De winkel is elke dag open van 8 uur ‘s ochtends tot 11 uur ’s avonds.

“Onze winkel in New Oxford Street belooft een nieuwe manier van winkelen voor Deliveroo-klanten, waardoor ze nog meer flexibiliteit en keuze hebben. Het zou de lokale omgeving een boost moeten geven, waarbij bijna tweederde van de shoppers zegt dat ze andere winkels in de buurt zullen bezoeken als ze naar de winkel komen”, zegt Deliveroo coo Eric French.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops