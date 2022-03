Den Haag krijgt een verpakkingsvrije winkel

DEN HAAG – Suzanne en Vendad Themps zijn druk bezig met een crowdfundcampagne om hun verpakkingsvrije winkel pick&weigh in Den Haag te openen. Met 31 investeerders is al een bedrag van 28.000 euro opgehaald.

Het echtpaar wil met de winkel afval reduceren, gezondheid verbeteren en dat allemaal op een gemakkelijke manier. Het idee ontstond vanuit de ontwikkelingen die het Suzanne en Vendad in Londen zagen, hun woonplaats van de afgelopen tien jaar. Daar zagen ze dat er een verandering optrad in het koopgedrag van consumenten als plasticvrij winkelen makkelijk werd gemaakt. “We zien de impact van de klimaatverandering overal om ons heen en voelde ons machteloos. Met pick&weigh willen we laten zien dat je op een andere manier je dagelijkse boodschappen kan doen, zonder in te leveren op prijs, tijd of comfort”, vertelt Suzanne.

Plannen

Het idee is dat pick&weigh een fysieke winkel wordt in het Haagse Zeeheldenkwartier. “Nu het plan rond is, is het tijd voor de financiering. Om onze plannen te realiseren hebben we minimaal 70.000 euro nodig, die we graag via crowdfunding willen ophalen. Zo kunnen wij er samen met gelijkgestemden voor zorgen dat we veel plastic afval kunnen verminderen”, zegt Vendad.

Bron: Levensmiddelenkrant