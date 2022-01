Derde van de EU-bevolking eet niet elke dag groente of fruit

KIRCHBERGEN – Eurostat, bureau voor statistiek van de Europese Unie, publiceert een onderzoek waaruit blijkt dat in 2019 33 procent van de bevolking in de EU niet dageljiks groente of fruit consumeert.

Gemiddeld geeft iets meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagden aan dat ze 1 tot 4 porties groenten en fruit per dag tot zich nemen. 12 procent eet 5 of meer stuks per dag.

5 of meer

Het aantal respondenten dat aangeeft 5 of meer porties groenten en fruit per dag te eten is het hoogste in Ierland (33 procent), gevolgd door Nederland (30 procent) en Denemarken (23 procent). De laagste percentages werden geregistreerd in Roemenië (2 procent), Bulgarije en Slovenië (5 procent).

Verschil man vrouw

Naast de vergelijking in EU-landen zet Eurostat ook het verschil in inname tussen man en vrouw uiteen. Gemiddeld is de groente- en fruitconsumptie van vrouwen hoger dan van mannen. 58 procent van de vrouwen eet 1 tot 4 porties per dag, ten opzichte van 51 procent van de mannen. Daarnaast gaf 15 procent van de ondervraagde vrouwen aan 5 of meer porties groenten en fruit per dag te eten, bij mannen was dit aandeel 10 procent. Het onderzoek toont ook aan dat mannen vaker geen groenten en fruit eten dan vrouwen (39 procent en 27 procent).

