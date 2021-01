Desperados introduceert zijn 0.0

ZOETERWOUDE – Desperados komt voor het eerst met een alcoholvrije variant in Nederland. De Desperados Virgin 0.0% is het antwoord op de sterk toenemende vraag naar alcoholvrije producten en is lijn met de strategie van Heineken Nederland om van ieder merk een alcoholvrije variant te bieden.

Nannette de Koning, marketing manager Desperados: "Steeds meer mensen kiezen bewust voor een alcoholvrij drankje. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de enorme ontwikkeling van 0.0 bier in Nederland. Ook vanuit de overheid wordt ‘de frisse koers’ extra gestimuleerd; onlangs is de Dranquilo campagne gestart waarin wordt opgeroepen om alcoholconsumptie te temperen. Met het verfrissende van Citrus én de kick van Desperados komen we daar helemaal aan tegemoet."

Desperados Virgin 0.0% is eind vorig jaar in Frankrijk geïntroduceerd en nu zijn Nederland, België en Polen aan de beurt. De Desperados Virgin 0.0% is in Nederland vanaf deze week verkrijgbaar bij Albert Heijn als 6-pack fles 33cl. Vanaf maart zal de uitrol ook richting andere supermarkten en het horecakanaal plaatsvinden.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops