‘De Vegetarische Slager is hét signaal van de plantaardige transitie’

Categorie: Vegetarisch en Vleesvervangers, Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: De Vegetarische Slager

ROTTERDAM - Alexandra Knoef is enthousiast over haar werk en over de categorie Vegetarisch en Vleesvervangers. Begrijpelijk, want als brand manager van De Vegetarische Slager is ze werkzaam in een snelgroeiend en innoverend onderdeel van het supermarktschap. Een merk met grote ambities: “Uiteindelijk is de missie van De Vegetarische Slager om zoveel mogelijk dieren uit de voedselketen te halen.”

“Het is allereerst een geweldige ontwikkeling dat er nu een nieuwe categorie gewijd is aan vleesalternatieven, zoals ons vegetarische vleesch. Hét signaal dat de plantaardige transitie in volle gang is en dat vegetarische producten aan terrein winnen, ook binnen supermarkten. Dat we nu als eerste merk in deze categorie winnen, is natuurlijk erg bijzonder. Dat zien we als een hele eer. Het is altijd ons doel geweest om de grootste vegetarische slager ter wereld te worden. Impact maken en daarmee zoveel mogelijk dieren uit de voedselketen halen.”

“Dit doen we door grote groepen vleesliefhebbers te bereiken met vegetarisch vleesch dat qua smaak en structuur niet onderdoet voor dierlijk vlees. Bijvoorbeeld door samen met Burger King de iconische Whopper in een plant-based variant te introduceren. Door dezelfde (smaak)beleving te bieden die veel vleesliefhebbers trekken, maken we een overstap voor vleesenthousiasten naar vegetarisch vleesch zo laagdrempelig mogelijk. Daarbij is het belangrijk om altijd zichtbaar te zijn, wat goed lukt met het vernieuwde design van onze verpakkingen en het groeiende aantal verkooppunten. Dat zijn er inmiddels ruim 20.000.”

Gezamenlijke inspanning

“In samenwerking met retailers werken we aan een gezamenlijk groeiplan, om zo de categorie naar een hoger niveau te tillen. Samen met categoriemanagers en supermarktondernemers maken we continu plannen hoe we zoveel mogelijk vleesmomenten kunnen ‘hacken’. Met ‘hacken’ bedoelen we het omtoveren van een bestaand iconisch gerecht op een uitzonderlijke manier, wat resulteert in slimme, plantaardige oplossingen. Dit doen we samen met de supermarktondernemers door grote thema’s zoals Week Zonder Vlees en BBQ door te vertalen op de winkelvloer.”

“Daarnaast hebben we samen met de retailer de beschikbaarheid van de hardlopers binnen de categorie ‘vleesvervangers’ vergroot, wat het makkelijker maakt voor de consument om het vlees in hun favoriete gerecht een-op-een te vervangen door ons vleesch. Zeker met het oog op de alsmaar groeiende vraag vanuit consumenten naar een plantaardig alternatief voor vlees, merken we dat de introductie van vegetarisch vleesch op de winkelvloer van groot belang kan zijn. Voor de groei van zowel De Vegetarische Slager als de retailer.”

“Mede vanwege onze marketingactiviteiten waarmee we inspireren om iconische ‘vleesmomenten’ te hacken, hopen we de overstap van vlees naar vleesch nog laagdrempeliger te maken en steeds grotere groepen vleesliefhebbers te bereiken. Zo kunnen we samen met supermarktondernemers blijven doorbouwen op het groeiende succes van plantaardige vleesalternatieven.”

Aimy Dekker

Productgroep manager Kaas, Vis en Vegetarisch bij Deen over De Vegetarische Slager:

“De producten van De Vegetarische Slager dragen bij aan de mooie omzetgroei van vleesvervangers binnen Deen”, aldus Aimy Dekker, productgroep manager Kaas, Vis en Vegetarisch bij Deen supermarkten. “Het zijn mooie producten die altijd pakkende productnamen hebben die kwaliteit garanderen en de klanten verrassen.” Zij stelt dat zij niet alleen enthousiast is over wat De Vegetarische Slager toevoegt als product, maar voor de categorie als geheel. “Met hun scherpe marktprijzen zijn de producten van De Vegetarische Slager zeker van toegevoegde waarde voor de omzet binnen de categorie.”

