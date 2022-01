Dirk Jacobs aan het hoofd van FoodDrinkEurope

BRUSSEL – Dirk Jacobs is aangesteld als de nieuwe directeur-generaal van FoodDrinkEurope, koepelorganisatie van de Europese voedingsindustrie in Brussel. Jacobs neemt het stokje over van Mella Frewen. Frewen was bijna 15 jaar werkzaam bij de organisatie.