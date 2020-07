Dirk-klanten spekken Jantje Beton

VELSEN-NOORD – Dirk van den Broek klanten hebben 34 duizend euro opgehaald voor het goede doel Jantje Beton. Van begin juni tot 11 juli konden consumenten hun statiegeldbonnen bij de supermarkt doneren, waarna afgelopen week de cheque aan Jantje Beton werd uitgereikt.

Jantje Beton zet zich in voor het creëren van speelkansen en –ruimte. De cheque die merk- en formulemanager van Dirk van de Broek, Eric Wieberdink uitreikte heeft ook al een specifiek doel. Jantje Beton gebruikt het bedrag om te investeren in de Nationale Buitenlesdag, die samen met IVN Natuureducatie is georganiseerd.

“Drie op de tien kinderen spelen niet of slechts één keer per week buiten. En bijna 80 procent van de kinderen van basisschoolleeftijd beweegt te weinig”, legt de directeur van Jantje Beton, Dave Ensberg-Kleijkers. “Juist terwijl spelen een belangrijke rol vervult bij een gezonde ontwikkeling van kinderen. Ik ben de klanten van Dirk van den Broek dan ook enorm dankbaar! Mijn dank gaat ook uit naar Dirk van den Broek zelf. Met deze mooie samenwerking kunnen kinderen door heel Nederland profiteren.”

Buitenlessen

De 34.384,10 euro die de Dirk-klanten in zes weken tijd ophaalden is dan ook erg welkom. Met het bedrag zullen 350.000 leerlingen van 2.700 scholen een digitale databank krijgen. Daarin staan lessen en lesideeën voor in de buitenlucht. Volgens Dirk en Jantje beton kunnen buitenlessen een bevorderende werking hebben op het concentratievermogen van kinderen en daarmee effectiever leren.

Bron: Levensmiddelenkrant