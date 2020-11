Dirk opent 126ste vestiging

VELSEN-NOORD - Een complete supermarkt, maar dan op een beperkt vloeroppervlak. Dat is wat Dirk biedt in de recent geopende 126ste vestiging in Rotterdam.

In het voormalige pand van Marqt in Rotterdam Hilligersberg is de nieuwe Dirk-winkel geopend. Naast het reguliere assortiment focust Dirk ook op de gemaksklant met verse sappen, pizza’s en maaltijdsalades. Marcel Huizing, directeur Dirk, zegt: “Met de opening van deze Dirk komt het totaal aantal winkels op 126. In slechts 2 weken tijd groeide het winkelbestand met 3 winkels en kunnen nog meer Nederlanders profiteren van het voordeel van Dirk.”



Assortiment

Sebastiaan Griffioen, supermarktmanager van de vestiging: “Door het beperkte vloeroppervlak hebben we het assortiment flink moeten aanpassen. Het assortiment is dus een stuk minder diep, maar nog wel breed. Je kunt hier prima je dagelijkse boodschappen doen, maar ook als je weinig tijd om te koken hebt ben je hier aan het juiste adres. Er is veel aandacht voor vers, zoals sappen, pizza’s en maaltijdsalades. Je tapt daarnaast zelf je eigen jus d’orange met hulp van de sinaasappelpers. We hebben daarnaast vers gebakken broodjes, vlees uit onze eigen slagerij en een grote keuze in groente- en fruitproducten.”

Bron: Levensmiddelenkrant