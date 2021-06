Dirk opent in voormalig uitgaanscentrum Harders Plaza

VELSEN-NOORD – Dirk opende vanochtend een nieuwe winkel op de plek waar voorheen uitgaanscentrum Harders Plaza in Harderwijk was gevestigd. Na vijf jaar in een noodpand gezeten te hebben, kunnen de inwoners van de Gelderlandse stad nu naar de vernieuwde supermarkt.

Bezoekers kunnen er zeventig soorten groente en vijftig soorten fruit kopen. De supermarktmanager Michel Klinkert, die vanochtend de deuren van de supermarkt opende, is tevreden over de ruimte: “De nieuwe winkel is een stuk groter, waardoor we meer ruimte hebben voor vers. Op onze bakkerij afdeling liggen verse broodjes uit eigen bakkerij en het vlees komt uit onze slagerij. Verder is hier een uitgekiend assortiment A-merken en ons huismerk 1deBeste te vinden.”

Scan & Go

Klanten kunnen in de nieuwe winkel met Scan & Go zelf hun boodschappen scannen en afrekenen op het Scan & Go plein. Ook is het mogelijk om met behulp van een handscanner de boodschappen in de winkel te scannen en deze op het Scan & Go plein zelf af te rekenen bij een betaalpaal.

Bron: Levensmiddelenkrant