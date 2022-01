‘Dit koelsysteem is echt vooruitstrevend’

Koelinstallaties van Freor zijn betaalbaar, toekomstbestendig en milieuvriendelijk

ZEEWOLDE - Een goede koelinstallatie is een absolute must in iedere supermarkt. Daarbij is het een enorme investering, die ook nog eens aan allerlei wetten en regels moet voldoen. Eigenaar Marco Verduijn en bedrijfsleider Joost de Jong van Coop Zeewolde gingen dus niet over één nacht ijs toen ze op zoek gingen naar een nieuw koel- en vriessysteem. Ze kwamen uit bij Koelservice van Tol, dat exclusief importeur en servicepartner van Freor is, een internationale fabrikant van koelmeubels. “Hier is overduidelijk gedacht vanuit de gebruiker, door techneuten die weten wat ze bouwen”, concludeert Verduijn.

Nadat er een flinke lekkage was uitgebroken in de vorige koeling van Coop Zeewolde, en met een grote verbouwing in het verschiet, kozen Verduijn en De Jong voor het koelsysteem van Freor met glycolhydroloop-systeem, dat gebruikmaakt van het milieuvriendelijke koudemiddel propaan (R290). De Jong legt uit: “Het werd te kostbaar om onze vorige koel- en vriesinstallaties bij een nieuwe lekkage bij te vullen met R404A, het koudemiddel dat we destijds gebruikten. Dit middel wordt uit de roulatie gehaald en we weten allemaal: wanneer iets schaars wordt, wordt het duur. We vroegen her en der offertes op en kozen al snel voor Koelservice van Tol.” Een keuze die vooral werd ingegeven door de running costs , vult Verduijn aan. “Freor kwam zowel in de variabele kosten als in de investering als beste uit de bus. Voor een winkel van 650 m2, het oppervlak van onze supermarkt, is dit de beste oplossing. Voor zover ik weet gaan bijna alle winkels van dit formaat over op koeling op basis van een glycolsysteem.”

Op het dak

Op dit moment bestaat vrijwel de gehele koel- en vriescapaciteit van Coop Zeewolde uit de meubels van Freor. Alleen de oude actiemeubels zijn van een ander merk. “Naast de gunstige investerings- en exploitatiekosten ben ik ook erg te spreken over de flexibiliteit van dit systeem. Elke koeling draait autonoom. Als er iets kapot gaat, of er treedt lekkage op, hoeven we niet het hele systeem uit te zetten”, licht Verduijn toe. De Jong: “Na die laatste lekkage was álles te warm geworden. Heel mooi dus dat Freor 97 procent minder kans op koudemiddellekkage geeft. Er wordt dan ook 80 procent minder koudemiddel gebruikt.” De heren hadden nog een extra reden om te kiezen voor dit systeem: het is een stuk stiller dan ze gewend waren. Verduijn: “Bij andere systemen pompen compressoren veel koelmiddel rond en dat gaat gepaard met een hoop geluid. Boven onze winkel zijn appartementen en de bewoners hadden daar last van. Dat is nu voorbij.” Ook fijn: de pomp en drycooler staan naast elkaar op het dak van de winkel en er is dus geen machinemaker meer nodig. Het leverde Coop Zeewolde ruim 10 m2 extra magazijnruimte op. “Daar staan nu meerdere rolcontainers”, zegt De Jong tevreden.

Toekomstbestendig

Een van de meest in het oog springende voordelen van de nieuwe koelmeubelen is het lagere energieverbruik. Verduijn, die eerst laat weten volledig van het gas af te zijn: “We hebben sinds de verbouwing 25 procent meer gekoelde ruimte in de winkel, maar ons absolute energieverbruik is 10 procent omlaaggegaan. Dat is niet alleen goedkoper, maar zo dragen we voor toekomstige generaties ook ons steentje bij.” Er komt veel warmte vrij bij het gebruik van koelapparatuur, en met die restwarmte worden de gezamenlijke ruimtes en de supermarkt verwarmd. Win-win!

Ingenieus uitlichtsysteem

Hoe zijn de koelmeubels in het dagelijks gebruik? Klanten valt vooral op dat ieder meubel is afgedekt, en dat lokt positieve reacties uit. De Jong is vooral in zijn nopjes met het, in de woorden van Verduijn, ‘ingenieuze uitlichtsysteem’. “Iedere supermarktmedewerker weet: hard licht om vleeswaren uit te lichten maakt ze grijs van kleur. Heel onaantrekkelijk voor de klant. Met de koelmeubels van Freor is het heel eenvoudig om, als je wil zelfs per plank, de lichtkleur aan te passen”, verduidelijkt hij. Daarnaast zijn beide heren erg te spreken over de afdekking. “Alles is strak afgedekt, met nette rubbers. Er zijn geen kieren en naden waar kou uit ontsnapt”, legt De Jong uit. “De koeling, de lampen en deuren; Freor biedt een compleet concept, waarbij overduidelijk is gedacht vanuit de gebruiker, door techneuten die weten wat ze bouwen”, vult Verduijn aan. “Ik vind dit zo knap! Het is echt een vooruitstrevend systeem.”

Sales boost

Aanschaf van dit systeem heeft de heren geen windeieren gelegd; de omzetstijging van 21 procent na de verbouwing van Coop Zeewolde – die in week 15 van 2021 heropende – is deels te danken aan het vergroten van de koelcapaciteit, daarvan zijn Verduijn en De Jong overtuigd. Verduijn: “Vooral de wijze van presenteren in de Freor-meubels heeft een boost aan de sales gegeven.”

Problemen hebben ze nog niet gehad met het fonkelnieuwe systeem, maar mocht er onverhoopt iets misgaan, dan weten ze zich gesteund door de mensen van Van Tol. De Jong: “We zijn aangesloten op de meldkamer, en hebben weleens meegemaakt dat iemand een deur te lang liet openstaan. Dat weten zij dan sneller dan wij…” En toen de koelmeubels net stonden, waren er twee koelingen die te warm werden. Binnen no time stond er een monteur in de winkel om het probleem te fixen. Verduijn: “Bij de aanschaf zijn we echt ontzorgd en stelde Van Tol zich heel flexibel op, wanneer we weer eens een aanpassing in onze plannen hadden. Ook hebben ze ons proactief geïnformeerd over de energie-investeringsaftrek. Dit is een subsidie voor ondernemers die investeren in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie, vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mooi dat we recht hadden op een flinke subsidie. Leverde de aanschaf van de Freor-koelmeubels ons nóg meer voordeel op!”



Bron: Levensmiddelenkrant

