Dit wordt de zomer van Frank Seltzer

Lekker weer, fijne muziek en niks te gek op Koningsdag

[SPECIAL: KONINKLIJK] UTRECHT - Wie neem je mee naar het strand of een feestje? Frank natuurlijk! Frank Seltzer is de hard seltzer van United Soft Drinks. Frank is altijd eerlijk, blijft lekker zichzelf, zal nooit iets van je vragen, is toegankelijk en fris. Bovendien is Frank er voor de bewuste genieter. “Frank is het ultieme relativerende merk dat met een knipoog erkent dat het niets verkoopt”, zeggen Brand Manager Claire Pastoor en Key Account Manager Tom Brouns van Frank Seltzer. En zij kunnen het weten, want ze hebben Frank vanaf de bodem opgebouwd.

“Hard seltzer season is coming up!” Pastoor heeft er zin in, zoveel is wel duidelijk. De seltzercategorie is onlosmakelijk verbonden met zomers weer en je ziet de drank dan ook vooral op festivals en terrassen. Zo wordt het verhaal van Frank dit jaar in elk geval op veel toonaangevende festivals verteld. Ook in retail wordt seltzer als zomerdrank gezien en het heeft zijn plaats gevonden in het schap met premix cocktails. “Maar eigenlijk zien we het liefst dat Frank Seltzer een plek tussen de zomerbieren zoals radlers krijgt. Want wij zien seltzer eerder als een alternatief voor bier. Er zit weliswaar alcohol in en nee, dat is niet gezond. Toch is seltzer het bewuste alternatief voor bier of mixdranken. Er zit geen suiker in, geen koolhydraten, geen vet en geen e-nummers”, zegt Brouns. Hij vervolgt: “Seltzer leent zich heel goed voor online- en fast delivery. Het is een van de categorieën die veel besteld worden bij flitsbezorgers. Frank Seltzer is verkrijgbaar bij Zapp en binnenkort gaan we live bij Picnic. Het is een zeer concurrerende markt, maar we hebben er alle vertrouwen in dat Frank deze zomer overal van het lekkere weer geniet.”

Met alcohol, zonder poespas

Meet Frank Seltzer. Twee jaar geleden sprong United Soft Drinks op de sneltrein om hard seltzer te introduceren in Nederland. Daartoe ontwikkelde de fabrikant Frank Seltzer en Pastoor bouwde er het merkverhaal omheen. “Door corona hebben we anderhalf jaar niet all out kunnen gaan, maar dit jaar gaan we knallen!”, aldus Pastoor. Ze vervolgt: “Frank Seltzer is een heel eenvoudig samengesteld drankje en zo communiceren we dat ook. Het is bruiswater met een smaakje en 4,5 procent alcohol, maar zonder poespas. Nothing with a spark. We focussen hiermee op de bewuste consument die een druk leven leidt en van wie al zoveel gevraagd wordt. Frank betekent eerlijk en oprecht. We stimuleren consumenten om ook zo in het leven te staan en bij zichzelf te blijven. Ook omarmen we creativiteit. Dit jaar werken we bijvoorbeeld samen met een aantal creatieven uit de muziekwereld. We vragen ze om een lied te produceren en volgen ze in hun creatieve proces. Naderhand organiseert Frank een luistersessie om zo een podium te bieden aan creativiteit volgens het ‘Stay Frank’-principe.”

Koningsdag

Frank loves to engage with culture en hij kan alvast zijn hart ophalen tijdens het eerste grote nationale event: Koningsdag. Iedereen komt hier samen om wat te drinken, met alle hoop op een zonovergoten dag. “Koningsdag is een dag waar Frank echt op zijn plaats is. Niks is te gek op deze feestdag en iedereen mag zichzelf zijn. De zon die schijnt, lekkere muziek en jouw spark ”, Pastoor kan niet wachten tot het zover is.

Frisse doordrinker

In de Verenigde Staten is hard seltzer al een tijdje een enorme trend. Het bruiswater met een fruitaroma en een beetje alcohol is een frisse doordrinker, die vooral in de zomer goed tot zijn recht komt en het in de regel opneemt tegen bier. “Bier is vaak een beetje bitter, hard seltzer is lekker fris. We zien dat met name millennials graag voor een hard seltzer kiezen, want het is een gezondere optie dan een mixdrankje of bier,” vertelt Brouns. Frank Seltzer is er in drie smaken. Fram Booze heeft een aroma van frambozen, Peach Perfect heeft een heerlijke perziksmaak en Prime Lime is een frisse dorstlesser met limoenaroma. “Concurrerende merken hebben vaak ook frambozen- en limoensmaak in hun assortiment. Perzik is net even anders”, zegt Brouns daarover.

