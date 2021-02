Druivelaere nieuwste fruitsap van De Appelaere

WATERLANDKERKJE – De Druivelaere is de nieuwste aanwinst in De Appelaere-familie. Na Appelaere, Perelaere en Sinaasappelaere komt er dus een vierde smaakvariant voor het Zeeuwse familiebedrijf in pure fruitsappen.

De Appelaere is een familiebedrijf dat sinds 1995 natuurlijke fruitsappen naar origineel recept op de markt brengt. De sappen worden verkocht in de horeca, bij speciaalzaken en in supermarkten. Druivelaere is 100 procent puur druivensap, zonder toevoegingen. Het sap draagt bij aan een goede gezondheid, doordat hij rijk is aan antioxidanten. Ook voor de natuur is het gezond; het sap wordt duurzaam geproduceerd en verpakt in glazen flessen.

Janine Tazelaar van De Appelaere benadrukt de veelzijdigheid van Druivelaere: “Ons familiebedrijf is er trots op. We zetten een uniek kwaliteitsproduct in de markt, en dat in een tijd waarin gezondheid belangrijker is dan ooit. Het sap wordt met de grootst mogelijke zorg geproduceerd. Het zal bij jong en oud in de smaak vallen. De mogelijkheden zijn eindeloos: als tussendoortje of aperitief, maar ook als perfecte alcoholvrije keuze voor bij de borrel en het diner.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops