Aldi kip krijgt één ster Beter Leven

CULEMBORG – Aldi heeft vanaf 2023 op alle kipproducten minimaal één ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dit jaar geldt het keurmerk al voor alle kipvleeswaren. De overgang naar het Beter Leven keurmerk sluit aan bij de ambitie van de formule om in de toekomst een betrouwbare en verantwoorde discounter te blijven.

De discounter ziet het als haar verantwoordelijkheid om samen met de leveranciers het dierenwelzijnsniveau te verhogen.

Dierenwelzijn

De formule is al langer bezig met het verbeteren van het dierenwelzijn: sinds 2016 zijn alle verse kipproducten van een trager groeiend ras, het scharrelvlees is gecertificeerd met één ster Beter Leven en het eierassortiment is ook voorzien van het keurmerk. Voor de kippen betekent dit dat ze onder andere meer bewegingsvrijheid en frisse lucht hebben. Verder is het overgrote deel van de kip van Aldi afkomstig van Nederlandse boeren

Verduurzaming en vernieuwing

“De overstap naar volledig Beter Leven voor alle verse kipproducten is voor Aldi een logisch vervolg op de stappen die we eerder namen op het gebied van dierenwelzijn. Samen met onze leveranciers en pluimveehouders werken we zorgvuldig aan een plan om deze verdere verbetering in het welzijn van de kippen te realiseren,” aldus Wouter Lefevere, managing director category management bij Aldi in Nederland. Naast het dierenwelzijn ontwikkelt de formule zich ook op andere vlakken. Sinds 2019 zijn steeds meer zuivelproducten, groente en fruit uit Nederland gecertificeerd met het On the way to PlanetProof keurmerk en sinds 2015 wordt er een duurzaam visinkoopbeleid gehanteerd. Tot slot werkt Aldi met leveranciers samen aan het verlagen van de milieu-impact via het Science Based Targets Initiative.

