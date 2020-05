‘Eetgedrag grotendeels onveranderd sinds corona’

Voedingscentrum liet onderzoek uitvoeren bij 1.030 Nederlanders, representatief voor de samenleving

DEN HAAG – Uit een enquête van het Voedingscentrum komt naar voren dat Nederlandse consumenten niet veel gezonder zijn gaan eten sinds de intelligente lockdown. Wel wordt er wat meer gesnackt, nemen meer Nederlanders de tijd voor een voedzame avondmaaltijd en drinken studenten minder bier.

In totaal deden 1.030 Nederlandse consumenten van 18 jaar of ouder mee aan de enquête die Flycatcher uitvoerde in opdracht van het Voedingscentrum. Ruim vier op de vijf personen geeft aan eet- en drinkgewoontes niet te hebben veranderd. Bijna driekwart van deze consumenten is niet op andere momenten gaan consumeren dan gebruikelijk.

Deskundigen van het Voedingscentrum zijn niet verrast. “Eetgedrag is gedrag dat aangeleerd en ingesleten is door de jaren heen”, zegt Roel Hermans, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum. “Ondanks alle maatregelen gaat het gewone leven door en mensen houden dan ook graag vast aan hun gewoonten.”

Meer snacks

Een tiende van de respondenten geeft aan wél gezonder te zijn gaan eten. Ze hebben meer tijd om gezonder te koken en zijn zich bewuster geworden van het belang van gezonde voeding. Deze groep zegt ‘ongezonde verleidingen’, zoals snacks, vaker te weerstaan, ook omdat ze niet meer buiten de deur eten. Maarliefst één op de vijf ondervraagden geeft aan minder alcohol te drinken sinds de coronamaatregelen. Studenten geven zelfs aan gemiddeld 65 procent minder alcohol te nuttigen dan voorheen.

Tegelijkertijd vertelt een grotere groep juist het tegenovergestelde te doen. Meer ontspanningsmogelijkheden en verveling zijn voor een op de vijf respondenten reden om meer te snacken en snoepen. Zo’n één op de tien ondervraagde volwassenen drinkt meer alcohol. “Deze bevindingen zullen vast óók herkenbaar zijn voor sommige mensen”, geeft Hermans aan. “Ook je eigen thuisomgeving kan prikkelen om ongezond te eten of alcohol te drinken. Als je bijvoorbeeld veel snoep en snacks in huis hebt, is de kans ook groter dat je er van gaat eten.”

Fruit wassen

Verder valt op dat consumenten meer letten op hygiëne. Een ruime meerderheid wast vaker handen voor het koken en voor het aan tafel gaan. Ook wast bijna de helft vaker groente en fruit te wassen voor bereiding of consumptie.

Het Voedingscentrum hoopt dat het gezonder eten doorzet na de crisis. Hermans: “Dat zou veel winst betekenen. Meer hygiëne kan leiden tot minder voedselinfecties bijvoorbeeld.” En ook op het gebied van gezondheid ziet hij kansen. “Houd het gezonder eten en minder alcohol drinken vast: het is gezondheidswinst als je nieuw aangeleerde gewoonten kunt volhouden en een blijvende verandering in je eetgedrag kunt maken.”

De personen in de steekproef zijn, wat iFlycatcher in het rapport noemt, ‘een representatieve afspiegeling van Nederlanders van 18 jaar en ouder voor deze kenmerken’. Vragen zijn digitaal afgenomen.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops